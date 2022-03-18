Президент рассказал, при каких обстоятельствах Украина может вернуться к жесткому карантину

Сегодня, 22 октября Украина установила новый антирекорд — 7053 случая за сутки. Если эпидемия будет продолжать распространяться подобными темпами и в стране зафиксируют 15 тысяч новых случаев коронавируса, то в Украине могут ввести жесткий карантин.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским телеканалам.
«Месяц назад мы считали, что при 9,5 тысячах заболевших в день наша медицина остановится — не будет хватать коек в инфекционных больницах и медиков. На сегодня министр Степанов прав, что при 15 тысячах мы можем ввести локдаун», — сказал глава государства.
По словам Зеленского, жесткий карантин придется ввести, если не будет хватать врачей, которые смогут оказывать помощь больным COVID-19.
«Мы не можем перепрофилировать всю медицинскую систему Украины под больных COVID-19. Не могут миллионы врачей неожиданно появиться в Украине. Это большая проблема, и именно поэтому мы обращаемся к людям: мы понимаем усталость, но носите, пожалуйста, маски — не только для себя, но и для своего окружения».
В Украине за последние недели значительно возросло количество новых больных COVID-19, в том числе тяжелобольных и летальных случаев. За месяц коронавирусом заразились почти 150 тысяч человек.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским телеканалам.
«Месяц назад мы считали, что при 9,5 тысячах заболевших в день наша медицина остановится — не будет хватать коек в инфекционных больницах и медиков. На сегодня министр Степанов прав, что при 15 тысячах мы можем ввести локдаун», — сказал глава государства.
По словам Зеленского, жесткий карантин придется ввести, если не будет хватать врачей, которые смогут оказывать помощь больным COVID-19.
«Мы не можем перепрофилировать всю медицинскую систему Украины под больных COVID-19. Не могут миллионы врачей неожиданно появиться в Украине. Это большая проблема, и именно поэтому мы обращаемся к людям: мы понимаем усталость, но носите, пожалуйста, маски — не только для себя, но и для своего окружения».
В Украине за последние недели значительно возросло количество новых больных COVID-19, в том числе тяжелобольных и летальных случаев. За месяц коронавирусом заразились почти 150 тысяч человек.
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