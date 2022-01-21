Президент распорядился ускорить темпы вакцинации

15:25 05 Май Киев, Украина

Владимир Зеленский поручил правительству ускорить темпы вакцинации и привить от коронавируса большинство украинцев до Дня Независимости.

Об этом заявил президент во время традиционного селекторного совещания, сообщает пресс-служба главы государства.

«Ко Дню Независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать. Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации. Ведь это - единственный и наиболее эффективный путь в борьбе с пандемией», - отметил Президент.

Зеленский подчеркнул, что правительство должно усилить коммуникацию с регионами относительно ситуации с заболеваемостью COVID-19.



В свою очередь Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что сейчас в Украине вакцинировано более 759 тыс. человек, и есть возможность за сутки прививать 80-100 тыс. украинцев.



В то же время министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что система здравоохранения позволяет прививать и 400-500 тыс. человек в сутки при наличии вакцины, поэтому темпы вакцинации планируется наращивать.



По словам Степанова, в стране работают 11 тыс. кабинетов вакцинирования.



В то же время вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр здравоохранения сообщили, что в Украине идет процесс подготовки к внедрению «паспортов вакцинации и иммунизации" по европейским стандартам.