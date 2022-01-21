Президент распорядился ускорить темпы вакцинации

Владимир Зеленский поручил правительству ускорить темпы вакцинации и привить от коронавируса большинство украинцев до Дня Независимости.
Об этом заявил президент во время традиционного селекторного совещания, сообщает пресс-служба главы государства.
Зеленский подчеркнул, что правительство должно усилить коммуникацию с регионами относительно ситуации с заболеваемостью COVID-19.
В свою очередь Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что сейчас в Украине вакцинировано более 759 тыс. человек, и есть возможность за сутки прививать 80-100 тыс. украинцев.
В то же время министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что система здравоохранения позволяет прививать и 400-500 тыс. человек в сутки при наличии вакцины, поэтому темпы вакцинации планируется наращивать.
По словам Степанова, в стране работают 11 тыс. кабинетов вакцинирования.
В то же время вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр здравоохранения сообщили, что в Украине идет процесс подготовки к внедрению «паспортов вакцинации и иммунизации" по европейским стандартам.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии