Президент провозгласит послание к Верховной Раде

16:34 15 Октябрь Киев, Украина

Глава государства во время заседания парламента 20 октября, согласно Конституции, обратится с ежегодным посланием к Верховной Раде Украины.

Об этом сообщил первый заместитель председателя ВРУ, представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук

"На заседании 20 октября планируется провозглашение послания Президента Украины к Верховной Раде Украины. Согласно части 2 статьи 167 Регламента, информация о дате и времени провозглашения Президентом Украины послания к ВРУ доводится Аппаратом ВРУ до сведения народных депутатов не позднее чем за пять дней до провозглашения послания", - сообщил Стефанчук.

По его словам, 19 октября планируется проведение Согласительного совета, на котором будет определяться повестка дня на 20 октября.

"Поэтому включение какого-либо вопроса будет определяться в зависимости от степени его готовности, то есть: есть ли решение комитета, есть ли заключение Главного научно-экспертного управления, есть ли вывод юридического управления и т.д.", - добавил он.

Добавим, согласно ст.106 раздела пятого, Конституции Украины, Президент Украины обращается с посланиями к народу и с ежегодными и внеочередными посланиями к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины.