Президент представил нового командующего Объединенных сил Александра Павлюка

14:31 30 июля Киев, Украина

Во время мероприятий по случаю Дня освобождения Авдеевки от российско-оккупационных войск, президент представил нового командующего Объединенных сил ВСУ.

"Именно в этот день и именно здесь в присутствии высшего руководства государства, военного командования, жителей свободной Авдеевки хочу представить нового командующего Объединенных сил ВСУ Александра Павлюка", - сказал Президент.

Он напомнил, что новым командующим Объединенных сил назначен кавалер ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, генерал-лейтенант, боевой офицер, патриот Украины Александр Павлюк.



В то же время глава государства поблагодарил за службу предыдущего главу Владимира Кравченко.

"Мне кажется, именно представление в такой день - день освобождения нашего украиского города на Донбассе - это хороший знак, символ надежды на то, что свободная и мирная жизнь наступит и во всех других временно оккупированных городах и селах на востоке украинской суверенной земли", - подчеркнул Зеленский

По словам Президента, Авдеевка сейчас остается на передовой борьбы Украины с российской агрессией и является городом, который выбрал линию свободы, развития, линию Украины.

"Долго Авдеевка оставалась одной из самых горячих точек и сейчас остается на передовой нашей борьбы с российской агрессией. А совсем рядом в Авдеевской промзоне, несмотря на договоренности, продолжаются взрывы и продолжаются выстрелы. Авдеевка сегодня - это город на линии огня, который выбрал линию свободы, линию развития, линию нашего государства, линию Украины", - подчеркнул Президент.

Зеленский напомнил, что именно в этот день, 30 июля, семь лет тому назад Авдеевка была освобождена от оккупантов силами второго батальона тактической группы 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады и добровольцев "Правого сектора".