Президент поздравил миротворцев ООН с профессиональным праздником

11:15 29 Май Киев, Украина

Украина всегда поддерживала миротворческие силы ООН и принимала непосредственное участие в миротворческих операциях. По сообщению пресс-службы ОП, сегодня, 29 мая, Президент Владимир Зеленский поздравил всех участников и ветеранов миротворческих операций ООН с профессиональным праздником – Международным днем участников операций ООН.

"Мир без преувеличения является самым ценным словом в современном мире. Мы гордимся всеми, кто в составе воинских контингентов, полицейских сил и гражданского персонала миссий ООН защищает мир в разных регионах планеты. Ряд операций с участием украинцев стали настоящими историями успеха", – говорится в заявлении Зеленского.

Президент отметил, что украинцы хорошо знают, насколько важной является задача по обеспечению устойчивого мира там, где продолжаются кровавые вооруженные конфликты и захвата чужих территорий.

"Несмотря на агрессию России против Украины и временную оккупацию Автономной Республики Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, мы остаемся преданными деятельности по поддержанию мира под эгидой ООН. Наш вклад в дело утверждения международной безопасности будет усиливаться и дальше", – подчеркнул президент.

По данным Минобороны, с 1992 года опыт в международных операциях по поддержанию мира и безопасности получили около 45 тысяч украинских военнослужащих. Сейчас украинские национальные контингенты и персонал под эгидой различных международных организаций безопасности участвуют в восьми международных операциях по поддержанию мира и безопасности в шести странах мира и районе Абьей (Судан).