Президент поздравил миротворцев ООН с профессиональным праздником

Украина всегда поддерживала миротворческие силы ООН и принимала непосредственное участие в миротворческих операциях. По сообщению пресс-службы ОП, сегодня, 29 мая, Президент Владимир Зеленский поздравил всех участников и ветеранов миротворческих операций ООН с профессиональным праздником – Международным днем участников операций ООН.
Президент отметил, что украинцы хорошо знают, насколько важной является задача по обеспечению устойчивого мира там, где продолжаются кровавые вооруженные конфликты и захвата чужих территорий.
По данным Минобороны, с 1992 года опыт в международных операциях по поддержанию мира и безопасности получили около 45 тысяч украинских военнослужащих. Сейчас украинские национальные контингенты и персонал под эгидой различных международных организаций безопасности участвуют в восьми международных операциях по поддержанию мира и безопасности в шести странах мира и районе Абьей (Судан).
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