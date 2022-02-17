Президент посетил Вячеслава Золочевского, который выжил в авиакатастрофе

07:26 27 Сентябрь Киев, Украина

По информации пресс-службы Офиса Президента, побывав на месте крушения военного самолета АН-26, президент Владимир Зеленский направился в Военно-медицинский клинический центр, чтобы поддержать находящегося там 20-летнего курсанта Вячеслава Золочевского. Вячеслав – один из находившихся на борту, кому удалось выжить после авиакатастрофы под Харьковом.

Начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун сообщил, что состояние пострадавшего - средней тяжести. Однако, несмотря на это, военный находится в сознании.

Вячеслав Золочевский рассказал Зеленскому, что все произошло очень быстро, и было непонятно, что происходит. По его словам, курсанты и экипаж были знакомы и уже летали вместе.

Президент поинтересовался, имеют ли врачи и пострадавший все необходимое для оказания медицинской помощи.

"Огонь, уничтоженный самолет, темнота и тела вокруг. Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который, однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм посреди поля смерти. Верю, что этот второй шанс был подарен тебе недаром, Вячеслав. Украина гордится тобой! Сил тебе пережить и оправиться от той страшной ночи. Вечная память погибшим", - написал Зеленский на своем Telegram-канале.

Также Глава государства пообщался с матерью курсанта Ириной и выразил ей слова поддержки. В случае необходимости им будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что пассажиры АН-26 на ходу выпрыгивали из самолета. Всего в самолете находились 27 человек. 25 из них погибли на месте, а двое были госпитализированы. Позже один из двух выживших скончался в больнице.