Президент подписал закон об улучшении "пакета малыша"

11:41 12 Апрель Киев, Украина

Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми", который подразумевает предоставление помощи в связи с беременностью и родами и эффективное использование бюджетных средств при финансировании одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" № 1359 -IX.



Об этом сообщает Офис Президента.

"Поддержка семей во время беременности и после рождения ребенка является одной из первоочередных задач государства. С этой целью роженицам предоставляется одноразовая натуральная помощь в связи с беременностью и родами - "пакет малыша". Но сегодня на законодательном уровне не закреплен орган, ответственный за назначение и выплату такой помощи", - говорится в сообщении.

Закон, который подписал Президент, решает этот вопрос, закрепляя полномочия по назначению и выплате такого вида государственной помощи за органами социальной защиты населения по месту жительства родителей (усыновителей, опекуна, попечителя) новорожденного.



При этом помощь "пакет малыша" не засчитывается в размер помощи при рождении ребенка (41 280 гривен).



Также этим законом закрепляется стоимость "пакета малыша" на уровне трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату объявления о проведении конкурентных процедур закупок. Конечная цена определяется в результате закупочного аукциона.



Такие изменения в законодательство позволят проводить закупки товаров для комплектования "пакета малыша" на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro с целью более эффективного использования бюджетных средств.



Таким образом данный закон создаст более благоприятные условия для поддержки женщин во время беременности и после родов и для государственной защиты новорожденных.



Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.