Президент подписал закон об улучшении "пакета малыша"

Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми", который подразумевает предоставление помощи в связи с беременностью и родами и эффективное использование бюджетных средств при финансировании одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" № 1359 -IX.
Об этом сообщает Офис Президента.
Закон, который подписал Президент, решает этот вопрос, закрепляя полномочия по назначению и выплате такого вида государственной помощи за органами социальной защиты населения по месту жительства родителей (усыновителей, опекуна, попечителя) новорожденного.
При этом помощь "пакет малыша" не засчитывается в размер помощи при рождении ребенка (41 280 гривен).
Также этим законом закрепляется стоимость "пакета малыша" на уровне трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату объявления о проведении конкурентных процедур закупок. Конечная цена определяется в результате закупочного аукциона.
Такие изменения в законодательство позволят проводить закупки товаров для комплектования "пакета малыша" на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro с целью более эффективного использования бюджетных средств.
Таким образом данный закон создаст более благоприятные условия для поддержки женщин во время беременности и после родов и для государственной защиты новорожденных.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
При этом помощь "пакет малыша" не засчитывается в размер помощи при рождении ребенка (41 280 гривен).
Также этим законом закрепляется стоимость "пакета малыша" на уровне трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату объявления о проведении конкурентных процедур закупок. Конечная цена определяется в результате закупочного аукциона.
Такие изменения в законодательство позволят проводить закупки товаров для комплектования "пакета малыша" на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro с целью более эффективного использования бюджетных средств.
Таким образом данный закон создаст более благоприятные условия для поддержки женщин во время беременности и после родов и для государственной защиты новорожденных.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
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