Президент отозвал постановления о выборах

15:17 13 Июль Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Верховной рады постановление о местных выборах. По данным источников РБК-Украина, причина - некорректное описание, как будут проходить выборы в районных советах.

Об отзыве постановления объявил первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук.

Стефанчук отметил, что президент направил в Верховную раду письмо, чтобы из сегодняшней повестки дня убрать проекты №3809 (о назначении местных выборов, - ред.) и №3708, 3708-1 - о зарплатах чиновников.

При этом источник РБК-Украина в руководстве фракции "Слуга народа" заявил, что Рада сегодня не будет рассматривать постановление.

"Скорее всего, нет. Возможно, президент отзовет постановление", - сообщил источник.

Он также добавил, что в поданном постановлении некорректно описано, как будут проходить выборы в районных советах. Сегодня парламентский комитет по вопросам организации государственной власти пытался скорректировать и передать в тираж уточненную версию, но депутаты не успели подготовить документ до 14:00

"Комитет собрался, но мы не пришли к понятному ответу, как это правильно сделать", - отметил источник.

Напомним, на прошлой неделе в Раду внесли проект постановления о местных выборах, которые должны пройти 25 октября 2020 года.

Согласно проекту, Раде предлагают снова не проводить выборы в Донецкий и Луганский областные советы.