Президент намерен включить в нормандский формат США, Великобританию и Канаду

11:10 26 Апрель Киев, Украина

На сегодняшний день формат Минских переговоров не отвечает реальным запросам, его необходимо расширять новыми участниками. Ими должны стать США , Великобритания и Канада

Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью газете Financial Times, опубликованном в понедельник, 26 апреля.

"Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до моего прихода. Минский процесс должен быть более гибким в этой ситуации. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого. Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день", - сказал Зеленский.

Он отметил, что хочет провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом Зеленского "не волнует место проведения, речь идет о содержании".



Вместе с тем, он отверг предложение Путина начать вести переговоры с представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".