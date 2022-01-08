Президент намерен включить в нормандский формат США, Великобританию и Канаду

На сегодняшний день формат Минских переговоров не отвечает реальным запросам, его необходимо расширять новыми участниками. Ими должны стать США, Великобритания и Канада.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью газете Financial Times, опубликованном в понедельник, 26 апреля.
Он отметил, что хочет провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом Зеленского "не волнует место проведения, речь идет о содержании".
Вместе с тем, он отверг предложение Путина начать вести переговоры с представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
Вместе с тем, он отверг предложение Путина начать вести переговоры с представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
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