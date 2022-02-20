Президент намерен увеличить численность ВСУ

16:16 25 Май Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроект "Об основах национального сопротивления", а также об увеличении численности Вооруженных сил Украины.
 
Об этом говорится в законопроекте №5558, текст которого опубликован на сайте парламента во вторник, 25 мая.

"Утвердить численность Вооруженных Сил Украины в количестве, не превышающем 261000 лиц, в том числе 215000 военнослужащих".

Документом предлагается сформировать в Украине национальное сопротивление; содействовать максимально широкому привлечению населения к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства.

Документ, в частности, предусматривает определение задач территориальной обороны, движения сопротивления и подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

Также он определяет принципы финансирования и материального обеспечения национального сопротивления и обеспечения социальной защиты военнослужащих и добровольцев Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины и лиц, выполняющих задачи сопротивления.

На данный момент численность ВСУ составляет более 250 тысяч военных.