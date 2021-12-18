Представители США и ЕС провели переговоры по Украине

09:56 14 Апрель Киев, Украина

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозеп Боррель и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен обсудили последние события в Украине.

Об этом говорится в пресс-релизе внешнеполитической службы ЕС, обнародованном во вторник, 13 апреля.

"Жозеп Боррель и Энтони Блинкен обсудили последнее развитие событий в Украине и выразили глубокую озабоченность наращиванием военных сил России у границ Украины и в незаконно аннексированном Крыму", - говорится в заявлении.

Также в ходе встречи стороны договорились продолжать работу по стабилизации в Афганистане и обменялись мнениями о продолжающемся кризисе в Эфиопии.