Представители США и ЕС провели переговоры по Украине

09:56 14 Апрель Киев, Украина

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозеп Боррель и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен обсудили последние события в Украине.
 
Об этом говорится в пресс-релизе внешнеполитической службы ЕС, обнародованном во вторник, 13 апреля.
"Жозеп Боррель и Энтони Блинкен обсудили последнее развитие событий в Украине и выразили глубокую озабоченность наращиванием военных сил России у границ Украины и в незаконно аннексированном Крыму", - говорится в заявлении.
Также в ходе встречи стороны договорились продолжать работу по стабилизации в Афганистане и обменялись мнениями о продолжающемся кризисе в Эфиопии.

Кроме того, Блинкен и Боррель обсудили иранскую ядерную сделку и подчеркнули важность ее полной имплементации всеми сторонами.

Как сообщалось, накануне Блинкен также провел переговоры с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Кроме ситуации с военной активностью России, собеседники обсудили важность реформ и борьбы с коррупцией в Украине.