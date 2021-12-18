Представители США и ЕС провели переговоры по Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозеп Боррель и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен обсудили последние события в Украине.
Об этом говорится в пресс-релизе внешнеполитической службы ЕС, обнародованном во вторник, 13 апреля.
Также в ходе встречи стороны договорились продолжать работу по стабилизации в Афганистане и обменялись мнениями о продолжающемся кризисе в Эфиопии.
Кроме того, Блинкен и Боррель обсудили иранскую ядерную сделку и подчеркнули важность ее полной имплементации всеми сторонами.
Как сообщалось, накануне Блинкен также провел переговоры с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Кроме ситуации с военной активностью России, собеседники обсудили важность реформ и борьбы с коррупцией в Украине.
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