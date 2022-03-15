Представители ОБСЕ зафиксировали на Донбассе 194 нарушения за сутки

06:49 17 июня Киев, Украина

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) опубликовала свой отчет по результатам мониторинга ситуации на Донбассе. Согласно приведенным данным, только за сутки 15 июня было зафиксировано 194 нарушения режима прекращения огня.

В отчете указано, что все нарушения, в том числе 32 взрыва (два - от исходящего огня и 30 взрывов неопределенного происхождения), зафиксированы в Донецкой области. При этом за предыдущий отчетный период в регионе зафиксировано 33 нарушения.

Наиболее напряженной была ситуация в районе участка разведения в Петровском и возле Майорска. Наблюдатели слышали многочисленные взрывы неопределенного происхождения, а также выстрелы из стрелкового оружия.

"В Луганской области СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня", - указано в докладе, тогда как за предыдущий отчетный период нарушений было 11.

Кроме того, как сообщается, сепаратисты обстреляли беспилотник ОБСЕ и мешали передвижению наблюдателей через блокпосты.

Напомним, накануне в зоне проведения операции Объединенных сил погиб 24-летний украинский военнослужащий из Львовской области Роман Галуха.

Кроме того, еще один защитник получил осколочное ранение в результате обстрела украинских позиций сепаратистами в районе поселка Луганское Бахмутского района.