Председатель Нацполиции: никакой утечки данных с сайта не может быть

По словам председателя Национальной полиции Украины Игоря Клименко в результате масштабной хакерской атаки утечки информации с сайтов Национальной полиции Украины не произошло.
"Упал исключительно новостной сайт Национальной полиции. Мы установили причины, сразу отключили его от Сети. Появились две новости и сайт был сразу нами же положен для того, чтобы выяснить, почему произошло вмешательство в работу сайта. Никакой выдачи, никаких документов, скриншотов просто не может быть", — подчеркнул Клименко.
Напомним, что 23 сентября неизвестные взломали сайт Национальной полиции Украины. В частности, на ресурсе разместили информацию о якобы взрыве на Ровенской АЭС.
Сейчас поисками злоумышленников занимается киберполиция. Хакерам грозит до шести лет заключения.
Специалисты считают, что таким образом злоумышленники изучают защиту украинских государственных сайтов и готовятся к местным выборам.
"Упал исключительно новостной сайт Национальной полиции. Мы установили причины, сразу отключили его от Сети. Появились две новости и сайт был сразу нами же положен для того, чтобы выяснить, почему произошло вмешательство в работу сайта. Никакой выдачи, никаких документов, скриншотов просто не может быть", — подчеркнул Клименко.
Напомним, что 23 сентября неизвестные взломали сайт Национальной полиции Украины. В частности, на ресурсе разместили информацию о якобы взрыве на Ровенской АЭС.
Сейчас поисками злоумышленников занимается киберполиция. Хакерам грозит до шести лет заключения.
Специалисты считают, что таким образом злоумышленники изучают защиту украинских государственных сайтов и готовятся к местным выборам.
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