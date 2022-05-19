Предпринимателей ждут новые штрафы за ненадлежащее предотвращение COVID-19

Нардепы поддержали законопроект , который предусматривает штраф для субъектов хозяйствования за пропуск лиц в транспорт и общественные здания без одетых средств защиты.

"За" законопроект №3890 о внесении изменений в законодательство по предотвращению распространения коронавирусной болезни COVID-19, которым предусматривается штраф для бизнеса за ненадлежащее предотвращение болезни, проголосовали 241 народный депутат.



Проектом закона предусмотрено внесение изменений в ЗУ "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", согласно которым отныне за допуск лица в общественные места, где осуществляется обслуживание населения, и общественный транспорт в период действия карантина, без предупреждения о необходимости одеть средство индивидуальной защиты органов дыхания, в частности респиратор или защитную маску, закрывающую нос и рот, или за отсутствие реагирования на пребывание в таких местах лиц без одетых средств индивидуальной защиты - юридическое лицо, физическое лицо-предприниматель платят штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан ( от 3400 до 5100 грн ).



Предусмотрено также, что за обслуживание потребителей в период действия карантина, работниками предприятий или непосредственно физическим лицом - предпринимателем без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, юридическое лицо, физическое лицо - предприниматель платят штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан ( от 3400 до 5100 грн ).