Правительство утвердило Стратегию безопасности движения на дорогах

06:10 22 октября Киев, Украина

Глава Мининфаструктуры Владислав Криклий рассказал, что безопасность дорожного движения для министерства является приоритетом №1, так, в Украине утвердили стратегию по безопасности на дорогах.

"Когда я стал министром, уровень выполнения программы по безопасности дорожного движения достигал лишь 38%. В настоящее время по программе 2020 года Укринфрапроект объявил закупки на все 100%. И мы работаем в дальнейшем над тем, чтобы дать качественно новое видение, какой должна быть эффективная программа безопасности", - рассказал он.

Ключевая цель Стратегии - снизить уровень смертности в результате ДТП по сравнению с 2019 годом как минимум на 30% к 2024 году, и на 50% к 2030 году, добавил Криклий.

"Это, в свою очередь, позволит уберечь более 1000 человеческих жизней ежегодно", - прокомментировал он.

Кроме того, Стратегия имеет цель приблизить национальные показатели безопасности дорожного движения к среднеевропейскому уровню, улучшить состояние улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры.

Также, документ направлен на уменьшение степени тяжести последствий ДТП для участников дорожного движения, уменьшение социально-экономических потерь от дорожно-транспортного травматизма и внедрение эффективной системы управления безопасностью дорожного движения для обеспечения защиты жизни и здоровья населения.

Стратегия безопасности движения состоит из:



- цифровизации и внедрения интеллектуальной транспортной системы в систему управления безопасностью дорожного движения;

- развитие современной инфраструктуры безопасности;

- создание и правил на рынке перевозок, исключающие пренебрежение безопасностью со стороны перевозчиков;

- создание системы эффективной и быстрой помощи пострадавшим в ДТП;

- долговременной масштабной кампании, призванной существенно изменить уровень отношения общества к безопасности движения.



Криклий добавил, что в этом году в рамках программы Президента "Большое строительство" строится инфраструктура безопасности.

"Это 26 кольцевых развязок в местах наибольшей концентрации ДТП, 76 демпферных систем и около 1000 безопасных и современных пешеходных переходов. Новая стратегия предусматривает переход к качественно новой планировке при восстановлении дорог. Это доступность транспортной инфраструктуры для людей с инвалидностью и других маломобильных групп, строительство обособленных велосипедных дорожек, запрет рекламных конструкций на обочинах дорог, создание удобных мест отдыха водителей с учетом европейских требований и т.д.", - добавил Криклий.





Кроме этого, ведомство активно работает над разработкой и запуском системы автоматического габаритно-весового контроля с устройством комплексов WIM ("Взвешивание в движении") и Weigh Control System, которая будет обеспечивать автоматический сбор данных с WІM и стационарных ГВК, фотофиксацию отказа и распределение поступлений от штрафов. Важной составляющей безопасности движения, которую в этом году реализовало Мининфраструктуры совместно с МВД является запуск автоматической видеофиксации нарушений ПДД.Кроме этого, ведомство активно работает над разработкой и запуском системы автоматического габаритно-весового контроля с устройством комплексов WIM ("Взвешивание в движении") и Weigh Control System, которая будет обеспечивать автоматический сбор данных с WІM и стационарных ГВК, фотофиксацию отказа и распределение поступлений от штрафов.