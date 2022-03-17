Правительство утвердило Стратегию безопасности движения на дорогах

Глава Мининфаструктуры Владислав Криклий рассказал, что безопасность дорожного движения для министерства является приоритетом №1, так, в Украине утвердили стратегию по безопасности на дорогах.
Ключевая цель Стратегии - снизить уровень смертности в результате ДТП по сравнению с 2019 годом как минимум на 30% к 2024 году, и на 50% к 2030 году, добавил Криклий.
Кроме того, Стратегия имеет цель приблизить национальные показатели безопасности дорожного движения к среднеевропейскому уровню, улучшить состояние улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры.
Также, документ направлен на уменьшение степени тяжести последствий ДТП для участников дорожного движения, уменьшение социально-экономических потерь от дорожно-транспортного травматизма и внедрение эффективной системы управления безопасностью дорожного движения для обеспечения защиты жизни и здоровья населения.
Стратегия безопасности движения состоит из:
- цифровизации и внедрения интеллектуальной транспортной системы в систему управления безопасностью дорожного движения;
- развитие современной инфраструктуры безопасности;
- создание и правил на рынке перевозок, исключающие пренебрежение безопасностью со стороны перевозчиков;
- создание системы эффективной и быстрой помощи пострадавшим в ДТП;
- долговременной масштабной кампании, призванной существенно изменить уровень отношения общества к безопасности движения.
Криклий добавил, что в этом году в рамках программы Президента "Большое строительство" строится инфраструктура безопасности.
Важной составляющей безопасности движения, которую в этом году реализовало Мининфраструктуры совместно с МВД является запуск автоматической видеофиксации нарушений ПДД.
Кроме этого, ведомство активно работает над разработкой и запуском системы автоматического габаритно-весового контроля с устройством комплексов WIM ("Взвешивание в движении") и Weigh Control System, которая будет обеспечивать автоматический сбор данных с WІM и стационарных ГВК, фотофиксацию отказа и распределение поступлений от штрафов.
Кроме этого, ведомство активно работает над разработкой и запуском системы автоматического габаритно-весового контроля с устройством комплексов WIM ("Взвешивание в движении") и Weigh Control System, которая будет обеспечивать автоматический сбор данных с WІM и стационарных ГВК, фотофиксацию отказа и распределение поступлений от штрафов.
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