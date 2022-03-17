Правительство утвердило Стратегию безопасности движения на дорогах

06:10 22 октября Киев, Украина

Глава Мининфаструктуры Владислав Криклий рассказал, что безопасность дорожного движения для министерства является приоритетом №1, так, в Украине утвердили стратегию по безопасности на дорогах.
"Когда я стал министром, уровень выполнения программы по безопасности дорожного движения достигал лишь 38%. В настоящее время по программе 2020 года Укринфрапроект объявил закупки на все 100%. И мы работаем в дальнейшем над тем, чтобы дать качественно новое видение, какой должна быть эффективная программа безопасности", - рассказал он.
Ключевая цель Стратегии - снизить уровень смертности в результате ДТП по сравнению с 2019 годом как минимум на 30% к 2024 году, и на 50% к 2030 году, добавил Криклий.
"Это, в свою очередь, позволит уберечь более 1000 человеческих жизней ежегодно", - прокомментировал он.
Кроме того, Стратегия имеет цель приблизить национальные показатели безопасности дорожного движения к среднеевропейскому уровню, улучшить состояние улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры.
Также, документ направлен на уменьшение степени тяжести последствий ДТП для участников дорожного движения, уменьшение социально-экономических потерь от дорожно-транспортного травматизма и внедрение эффективной системы управления безопасностью дорожного движения для обеспечения защиты жизни и здоровья населения.
фото: автомобильное движение
Стратегия безопасности движения состоит из:

- цифровизации и внедрения интеллектуальной транспортной системы в систему управления безопасностью дорожного движения;
- развитие современной инфраструктуры безопасности;
- создание и правил на рынке перевозок, исключающие пренебрежение безопасностью со стороны перевозчиков;
- создание системы эффективной и быстрой помощи пострадавшим в ДТП;
- долговременной масштабной кампании, призванной существенно изменить уровень отношения общества к безопасности движения.

Криклий добавил, что в этом году в рамках программы Президента "Большое строительство" строится инфраструктура безопасности.
"Это 26 кольцевых развязок в местах наибольшей концентрации ДТП, 76 демпферных систем и около 1000 безопасных и современных пешеходных переходов. Новая стратегия предусматривает переход к качественно новой планировке при восстановлении дорог. Это доступность транспортной инфраструктуры для людей с инвалидностью и других маломобильных групп, строительство обособленных велосипедных дорожек, запрет рекламных конструкций на обочинах дорог, создание удобных мест отдыха водителей с учетом европейских требований и т.д.", - добавил Криклий.
фото: аварийный знак на дороге
Важной составляющей безопасности движения, которую в этом году реализовало Мининфраструктуры совместно с МВД является запуск автоматической видеофиксации нарушений ПДД.

Кроме этого, ведомство активно работает над разработкой и запуском системы автоматического габаритно-весового контроля с устройством комплексов WIM ("Взвешивание в движении") и Weigh Control System, которая будет обеспечивать автоматический сбор данных с WІM и стационарных ГВК, фотофиксацию отказа и распределение поступлений от штрафов.
"На основе утвержденной Стратегии в дальнейшем будет разработан План мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного движения на период до 2024 года и Государственная программа повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2023 года", - сообщили в МИУ.