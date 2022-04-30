Правительство Украины ужесточает правила пересечения границы из-за Дельты

Чтобы не допустить распространения штамма Дельта в Украине, правительство приняло решение ужесточить правила пересечения границы, в частности, вернуть ПЦР-тестирование.
Об этом в среду, 28 июля, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко во время заседания правительства.
Также Кабмин обязал всех невакцинированных въезжающих в страну из России и Индии, отбывать обязательную 14-дневную самоизоляцию.
Чтобы попасть в Украину, иностранцам будет обязательно предъявить негативный результат ПЦР-теста и страховой полис.
Также новые правила предполагают, что:
- украинцы, которые выехали из страны до момента публикации документа, смогут вернуться по тем же правилам.
- украинцы смогут свободно пересекать границу, если получили хотя бы одну прививка против коронавируса.
- если же человек не делал прививки, ему предложат установить приложение "Вдома" и уйти на 14-дневную самоизоляцию.
Приложение начнет контролировать местоположение спустя 72 часа после установки, если за это время не придет негативный результат ПЦР-теста.
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