Правительство Украины ужесточает правила пересечения границы из-за Дельты

16:43 28 июля Киев, Украина

Чтобы не допустить распространения штамма Дельта в Украине, правительство приняло решение ужесточить правила пересечения границы, в частности, вернуть ПЦР-тестирование.

Об этом в среду, 28 июля, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко во время заседания правительства.



Также Кабмин обязал всех невакцинированных въезжающих в страну из России и Индии, отбывать обязательную 14-дневную самоизоляцию.

"Особому контролю будут подлежать невакцинированные иностранцы или украинцы, которые прибыли из Российской Федерации и Индии. Если они провели последние семь дней до пересечения границы в этих странах, они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации на протяжении 14 дней без возможности досрочного ее прекращения", - сказал министр.

Чтобы попасть в Украину, иностранцам будет обязательно предъявить негативный результат ПЦР-теста и страховой полис.



Также новые правила предполагают, что:

украинцы, которые выехали из страны до момента публикации документа, смогут вернуться по тем же правилам.

украинцы смогут свободно пересекать границу, если получили хотя бы одну прививка против коронавируса.

если же человек не делал прививки, ему предложат установить приложение "Вдома" и уйти на 14-дневную самоизоляцию.

Приложение начнет контролировать местоположение спустя 72 часа после установки, если за это время не придет негативный результат ПЦР-теста.