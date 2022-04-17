Правительство Украины провело видеовстречу с послами G7: что обсудили

06:59 20 ноября Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский , глава ОП Андрей Ермак и директор НАБУ Артем Сытник в формате видеоконференции обсудили важные вопросы с послами "Большой семерки" (G7) и ЕС.



Встреча была посвящена вопросам выхода из кризиса, который вызвал своими последними решениями Конституционный Суд Украины, функционированию Национального антикоррупционного бюро и проведению эффективной судебной реформы.



Президент подчеркнул, что категорически не воспринимает последние решения Конституционного Суда.

«Я категорически не воспринял недавнее решение Конституционного Суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства. Оно фактически «обнулило» всю систему борьбы с коррупцией», – заявил Владимир Зеленский.

Он отметил, что первоочередной задачей украинской власти было обеспечить непрерывную деятельность антикоррупционных органов и восстановить работу системы электронного декларирования.

Глава государства напомнил, что недавно провел по этому вопросу подробную беседу с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио, который предложил экспертизу комиссии в этой сложной ситуации.

Кроме того, Владимир Зеленский представил конкретные шаги для выхода из конституционного кризиса. Среди них – возобновление до конца года уголовной ответственности за ложь в декларациях, возвращение всех контрольных функций НАПК и решение вопроса Конституционного Суда.



Отдельно Президент подчеркнул, что перед украинской властью стоит более стратегическая задача – реформа судебной системы.

«Убежден, что есть необходимость восстановить доверие граждан Украины к судебной системе. Именно сейчас – лучшее время для реализации судебной реформы», – сказал Глава государства.

Он рассказал, что была возобновлена деятельность Комиссии по вопросам правовой реформы при Офисе Президента, работа которой направлена, в частности, на реформирование судебной власти в Украине. Также сейчас проходят консультации с международными партнерами относительно соответствующих законодательных инициатив.

Послы G7 отметили, что поддерживают усилия Президента для реализации судебной реформы, которая является ключевым фактором для перехода Украины на новый уровень евроинтеграции. Также дипломаты полностью поддержали оперативную реакцию украинской власти на решение Конституционного Суда Украины.



Стороны согласились с тем, что нужно обеспечить процедуру честного и прозрачного отбора новых судей КСУ.



Отдельно участники обсудили угрозы, которые встали перед Национальным антикоррупционным бюро Украины из-за решения Конституционного Суда.



Президент подчеркнул, что признание неконституционными отдельных положений Закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» на данный момент не создает никаких угроз, которые могут повлиять на легитимность и независимость как НАБУ, так и его действующего директора.

«Решение Конституционного Суда не отменяет факта создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ будет оставаться на должности», – заявил Президент.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отметил, что полностью согласен с позицией Главы государства и Офиса Президента Украины относительно отсутствия факторов, которые критически влияют на работу органа. И что решение КСУ сейчас не влияет на способность НАБУ выполнять обязанности независимо и эффективно. В то же время НАБУ совместно с властями будет прорабатывать ряд потенциальных угроз, которые могут создать юридические коллизии из-за решения КСУ в будущем.



Послы G7 отметили, что такие системные встречи с Главой государства и руководителем Офиса Президента по актуальным вопросам являются основой для эффективного сотрудничества.