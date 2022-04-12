Правительство решило повысить минимальную пенсию военным пенсионерам, а также ввести надбавки

14:39 14 июля Киев, Украина

Кабинет министров Украины принял решение повысить минимальную пенсию военным пенсионерам, кроме того, почти 400 тысяч человек будут ежемесячно получать денежные надбавки.
 
Соответствующее решение принято на заседании в среду, 14 июля.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, почти 400 тысяч человек будут ежемесячно получать денежные надбавки в 2 тысячи гривен, а минимальная пенсия у военных пенсионеров будет 3854 гривен.

Кроме этого, предусматривается повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность.

Согласно постановлению, для уволенных с военной службы из госбюджета в июле - декабре 2021 года выделят 5,3 млрд гривен.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, после перерасчета пенсий бывшим военнослужащим Вооруженных сил Украины в 2018 году их пенсии не индексировались из-за отсутствия соответствующего механизма, а диспропорция в размерах пенсий, в зависимости от времени их назначения, составляет более 70%.

Премьер прямо во время заседания поручил замминистра соцполитики выйти к митингующим и доложить им о выполнении их требований.

Ранее тысячи военных пенсионеров пикетировали Верховную Раду, а после переместились к Кабмину.