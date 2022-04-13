Правительство разработало 5 цифровых решений для борьбы с COVID
12:48 17 ноября Киев, Украина
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
представил цифровые решения, направленные на борьбу с коронавирусной
инфекцией.
"Сегодня хочу представить 5 основных цифровых решений, которые будут введены в ближайшее время:
1) цифровизация и централизация сбора информации о фактах, подозрения и случаи инфекционных заболеваний;
2) совершенствование мобильного приложения "Вдома" ("Дій вдома" - ред.), с использованием автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции;
3) запуск электронного рецепта на лекарства, антибиотики и расширение программы "Доступные лекарства" на антибиотики, необходимые для борьбы с COVID-19;
4) внедрение электронного направления на ПЦР, что позволит отслеживать очереди и не создавать их в режиме реального времени;
5) QR-коды для публичных мест, которые централизованно генерируют и размещают сами заведения. Подобная система действует в Великобритании - единственная страна.
Мы будем двигаться быстро и будем второй страной мира, которая введет подобные меры", - отметил Шмыгаль.
Глава правительства также рассказал, что постановлением о проведении противоэпидемических расследований Верховная Рада предоставила правительству возможность реализовывать комплексные противоэпидемические расследования. В том числе - путем создания Единого электронного реестра и соответствующих цифровых решений.
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