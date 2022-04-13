Правительство разработало 5 цифровых решений для борьбы с COVID

"Сегодня хочу представить 5 основных цифровых решений, которые будут введены в ближайшее время:



1) цифровизация и централизация сбора информации о фактах, подозрения и случаи инфекционных заболеваний;



2) совершенствование мобильного приложения "Вдома" ("Дій вдома" - ред.), с использованием автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции;



3) запуск электронного рецепта на лекарства, антибиотики и расширение программы "Доступные лекарства" на антибиотики, необходимые для борьбы с COVID-19;



4) внедрение электронного направления на ПЦР, что позволит отслеживать очереди и не создавать их в режиме реального времени;



5) QR-коды для публичных мест, которые централизованно генерируют и размещают сами заведения. Подобная система действует в Великобритании - единственная страна.

Мы будем двигаться быстро и будем второй страной мира, которая введет подобные меры", - отметил Шмыгаль.