Правительство планирует эвакуировать украинцев из Сектора Газа в течение 48 часов

15:05 19 Май Киев, Украина

Во исполнение поручения президента Владимира Зеленского правительство договорилось о зеленом коридоре для эвакуации граждан Украины из сектора Газа.

Эвакуация состоится в течение 48 часов, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Кабмина 19 мая.

"В Секторе Газа ориентировочно находится 1600 украинцев, из них 127 изъявили желание вернуться на родину", - сообщил Кулеба.

Министр также отметил, что вместе с украинцами о желании эвакуироваться из Сектора Газа заявили граждане Молдовы, Беларуси и двух стран-членов ЕС.

"Посольство уже составило списки, мы договорились о зеленом коридоре и такая эвакуация будет осуществлена в кратчайшие сроки", - подчеркнул Кулеба.

Он пояснил, что эвакуация будет осуществлена через Египет, с властями которого уже согласованы организационные вопросы.