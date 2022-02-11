Правительство планирует эвакуировать украинцев из Сектора Газа в течение 48 часов
15:05 19 Май Киев, Украина
Во исполнение поручения президента Владимира Зеленского правительство договорилось о зеленом коридоре для эвакуации граждан Украины из сектора Газа.
Эвакуация состоится в течение 48 часов, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
на заседании Кабмина 19 мая.
"В Секторе Газа ориентировочно находится 1600 украинцев, из них 127 изъявили желание вернуться на родину", - сообщил Кулеба.
Министр также отметил, что вместе с украинцами о желании эвакуироваться из Сектора Газа заявили граждане Молдовы, Беларуси и двух стран-членов ЕС.
"Посольство уже составило списки, мы договорились о зеленом коридоре и такая эвакуация будет осуществлена в кратчайшие сроки", - подчеркнул Кулеба.
Он пояснил, что эвакуация будет осуществлена через Египет, с властями которого уже согласованы организационные вопросы.
"В настоящее время во исполнение поручения президента Украины принято решение об осуществлении такой эвакуации в кратчайшие сроки путем вывоза наших граждан с территории Сектора Газы на территорию Египта и организации соответствующего рейса за счет резервного фонда бюджета Украины. Если не произойдет никаких форс-мажорных событий в связи с обострением конфликта, то, по нашим расчетам, в течение 48 часов такая эвакуация состоится", - сказал Кулеба.
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