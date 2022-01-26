Правительство не исключает продления адаптивного карантина до августа

07:01 11 Май Киев, Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что общенациональный карантин из-за коронавируса, который правительство установило до 30 июня, скорее всего, будет продлен до августа.

"Мы, очевидно, будем продолжать адаптивный карантин до августа. Если нам удастся ко Дню Независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения", - заявил Шмыгаль.

По его словам, адаптивная модель карантина дает возможности: если показатели заболеваемости COVID-19 начинают расти, то ограничения вводятся автоматически, если же нет - то страна живет в "зеленой" зоне". Когда правительство увидит, что эпидемию удалось побороть, то карантин будет отменен.

"Поэтому будут или не будут новые локдауны, зависит от дисциплины, вакцинации и от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире, будут или не будут появляться новые штаммы. Это основные показатели, я думаю, что других показателей, которые повлияют на адаптивную модель карантина, нет", - уточнил премьер.

Также Шмыгаль отметил, что правительство не планирует вводить общегосударственный локдаун, в случае необходимости будут закрываться отдельные области, как это происходило в прошлую волну заболеваемости.