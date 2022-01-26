Правительство не исключает продления адаптивного карантина до августа

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что общенациональный карантин из-за коронавируса, который правительство установило до 30 июня, скорее всего, будет продлен до августа.
По его словам, адаптивная модель карантина дает возможности: если показатели заболеваемости COVID-19 начинают расти, то ограничения вводятся автоматически, если же нет - то страна живет в "зеленой" зоне". Когда правительство увидит, что эпидемию удалось побороть, то карантин будет отменен.
Также Шмыгаль отметил, что правительство не планирует вводить общегосударственный локдаун, в случае необходимости будут закрываться отдельные области, как это происходило в прошлую волну заболеваемости.
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