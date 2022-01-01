Правительство хочет продлить карантин и запретить въезд иностранцам

17:48 25 Август Киев, Украина

Кривая заболеваемости коронавирусной инфекцией растет, в связи с этим правительство предложило продлить карантин до 1 ноября.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании с президентом Владимиром Зеленским во вторник, 25 августа, сообщает пресс-служба главы государства.



Как отметил Шмыгаль, общее количество лиц, заболевших Covid-19 в Украине с начала пандемии, превысило 108 тысяч. Наиболее пострадавшие от коронавируса области - Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская.



Учитывая негативную динамику заболеваемости, Владимир Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер. В частности, введение запрета на работу ночных клубов и проведение концертов.

"Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях", - подчеркнул Зеленский.

На совещании отмечалось, что в мире также наблюдается рост показателей заболеваемости Covid-19, поэтому украинское правительство разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в "красную зону" эпидемии, сроком на 30 дней. Этот запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что для граждан соседней Беларуси следует предусмотреть смягченные условия въезда в Украину.