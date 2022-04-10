Правительство готовится к вспышке штамма Дельта в Украине

16:05 12 июля Киев, Украина

Для противодействия распространению штамма «Дельта» в Украине будет скоординирована работа органов местной власти и подготовлена медицинская система.

Об этом шла речь на селекторном совещании, сообщает Офис президента.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Европе из-за штамма «Дельта» необходимо скоординировать работу властей для подготовки к потенциальной вспышке болезни в Украине, а также продолжать активную вакцинацию населения.



Как отметил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Совет национальной безопасности и обороны уже подтвердил наличие штамма «Дельта» в Украине. Поэтому нужно наращивать количество тестов на COVID-19 и увеличивать лабораторные мощности для выявления этого штамма.

«Правительство планирует активно работать в этом направлении в последующие недели для того, чтобы скоординировать работу органов местной власти и подготовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости», – подчеркнул Шмыгаль.