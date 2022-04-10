Правительство готовится к вспышке штамма Дельта в Украине

Для противодействия распространению штамма «Дельта» в Украине будет скоординирована работа органов местной власти и подготовлена медицинская система.
Об этом шла речь на селекторном совещании, сообщает Офис президента.
В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Европе из-за штамма «Дельта» необходимо скоординировать работу властей для подготовки к потенциальной вспышке болезни в Украине, а также продолжать активную вакцинацию населения.
Как отметил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Совет национальной безопасности и обороны уже подтвердил наличие штамма «Дельта» в Украине. Поэтому нужно наращивать количество тестов на COVID-19 и увеличивать лабораторные мощности для выявления этого штамма.
Как отметил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Совет национальной безопасности и обороны уже подтвердил наличие штамма «Дельта» в Украине. Поэтому нужно наращивать количество тестов на COVID-19 и увеличивать лабораторные мощности для выявления этого штамма.
Он также акцентировал внимание на необходимости наращивать темпы вакцинации против коронавируса.
По данным Министерства здравоохранения, в Украине уже сделано почти 3,5 млн прививок против COVID-19: свыше 2 млн украинцев получили первую дозу и более 1 млн завершили вакцинацию. За прошедшую неделю было сделано 563 тыс. прививок, что является самым большим недельным показателем с начала прививочной кампании.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыло еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac и вскоре она будет распределена в регионы, в частности в самые отдаленные населенные пункты, чтобы привить как можно больше людей. В ближайшее время в целом ожидают 1,23 млн доз CoronaVac и 256 тыс. доз Pfizer-BioNTech.
По данным Министерства здравоохранения, в Украине уже сделано почти 3,5 млн прививок против COVID-19: свыше 2 млн украинцев получили первую дозу и более 1 млн завершили вакцинацию. За прошедшую неделю было сделано 563 тыс. прививок, что является самым большим недельным показателем с начала прививочной кампании.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыло еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac и вскоре она будет распределена в регионы, в частности в самые отдаленные населенные пункты, чтобы привить как можно больше людей. В ближайшее время в целом ожидают 1,23 млн доз CoronaVac и 256 тыс. доз Pfizer-BioNTech.
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