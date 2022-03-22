Правительство Франции объявило максимальный уровень террористической угрозы

17:01 29 октября Киев, Украина

Сегодня, 29 октября в разных городах Франции произошли одна попытка и два террористических нападения, также в Саудовской Аравии, мужчина совершил нападение на охранника Французского консульства в Джидде.

Президент Франции Эммануэль Макрон созывает Совет национальной обороны, в стране объявлен максимальный уровень террористической угрозы.

Об этом сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Ницца, Франция

Около 10:00 (по киевскому времени) вооруженный ножом мужчина напал на людей возле храма Нотр-Дам. Нападавший убил троих людей: обезглавил 70-летнюю женщину, регулярно посещавшую церковь, 45-летнего церковнослужителя и женщину около 30 лет. Около 10:00 (по киевскому времени) вооруженный ножом мужчина напал на людей возле храма Нотр-Дам. Нападавший убил троих людей: обезглавил 70-летнюю женщину, регулярно посещавшую церковь, 45-летнего церковнослужителя и женщину около 30 лет.

Злоумышленника задержали через 10 минут после инцидента.

Им оказался 25-летний Брахим. Он говорит по-французски и признает совершенное утром нападение. Сообщается также, что ни телефона, ни документов при парне не было. Полиция сняла у него отпечатки пальцев.



Его доставили в городскую больницу. Палату охраняют сотрудники национальной полиции. Во время передачи мужчина повторял "Аллах Акбар", как и во время нападения и задержания.

Лион, Франция

Местная полиция задержала у трамвайной остановки мужчину, который размахивал 10-сантиметровым ножом. Злоумышленник готовился совершить нападение. Сообщается, что по национальности он афганец.

Авиньон, Франция

Позже вооруженный ножом мужчина напал на полицейского в Авиньоне. Его застрелили при попытке нападения на других сотрудников полиции.

Французское консульство, Джидда, Саудовская Аравия

Второй нападавший ранил охранника французского консульства в Джидде, Саудовская Аравия. Сообщается, что он выкрикивал исламские лозунги. Его задержала местная полиция.