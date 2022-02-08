Позитивная динамика: часть областей могут перейти в "зеленую" зону

Восьмую неделю подряд стабильно снижается динамика заболеваемости COVID-19 в Украине, часть областей в скором времени могут перейти на «зеленый» уровень эпидемической опасности.
Об этом шла речь на совещании в Офисе президента в понедельник, 17 мая, сообщает пресс-служба ОП.
Так, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что на сегодня в Украине 243 тысячи активных больных по сравнению с 420 тысячами на пике эпидемии.
Также президенту доложили, что в эти выходные в центрах вакцинации начали прививать лиц старше 65 лет, записавшихся через приложение Дия. Всего в Украине вакцинировано 956 тысяч граждан.
Так, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что на сегодня в Украине 243 тысячи активных больных по сравнению с 420 тысячами на пике эпидемии.
Также президенту доложили, что в эти выходные в центрах вакцинации начали прививать лиц старше 65 лет, записавшихся через приложение Дия. Всего в Украине вакцинировано 956 тысяч граждан.
Также Зеленский поручил решить вопрос с возвращением домой украинцев из Непала, который закрыл воздушное пространство из-за карантина.
Президенту также сообщили, что на получение компенсации зарегистрировались более 360 000 представителей бизнеса, 120 тысячам из них уже осуществлена выплата в целом на миллиард гривен.
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