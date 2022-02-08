Позитивная динамика: часть областей могут перейти в "зеленую" зону

17:09 17 Май Киев, Украина

Восьмую неделю подряд стабильно снижается динамика заболеваемости COVID-19 в Украине, часть областей в скором времени могут перейти на «зеленый» уровень эпидемической опасности.

Об этом шла речь на совещании в Офисе президента в понедельник, 17 мая, сообщает пресс-служба ОП.



Так, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что на сегодня в Украине 243 тысячи активных больных по сравнению с 420 тысячами на пике эпидемии.



Также президенту доложили, что в эти выходные в центрах вакцинации начали прививать лиц старше 65 лет, записавшихся через приложение Дия. Всего в Украине вакцинировано 956 тысяч граждан.

"Почти все области сейчас находятся в желтой зоне. Черкасская область - единственная в оранжевой зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Также есть часть областей, которые могут перейти на зеленый уровень эпидемической опасности", - сказал Шмыгаль.

Также Зеленский поручил решить вопрос с возвращением домой украинцев из Непала, который закрыл воздушное пространство из-за карантина



Президенту также сообщили, что на получение компенсации зарегистрировались более 360 000 представителей бизнеса, 120 тысячам из них уже осуществлена выплата в целом на миллиард гривен.