Потураев: вопреки стараниям РФ, ОБСЕ приняла резолюцию по Крыму и Донбассу

20:56 06 июля Киев, Украина

Сегодня на заседании ОБСЕ была утверждена резолюция по Крыму и Донбассу, парламентарии выдвинули требование к РФ немедленно освободить оккупированные земли и прекратить масштабные нарушения международного законодательства.



Об этом сообщил в Facebook нардеп от "Слуги народа", глава украинской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Никита Потураев.



Он подчеркнул, что резолюцию приняли, несмотря на "яростное сопротивление российской делегации и делегаций стран, которые находятся под влиянием РФ".



Резолюция, инициированная Украиной, строго осуждает продолжающуюся оккупацию Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, военные преступления российской власти, вооруженных сил и наемников на временно оккупированных украинских территориях, подчеркнул Потураев.



Он написал, что резолюция осуждает попытки России заблокировать Керченский пролив и Азовское море, нарушения прав человека в оккупированном Крыму и ОРДЛО, милитаризацию полуострова, выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий.



"Приняв резолюцию по Украине, Парламентская ассамблея ОБСЕ в очередной раз выдвинула требование к России – именно как к инициатору и стороне конфликта с Украиной, именно как к государству-агрессору и государству-оккупанту – немедленно освободить оккупированные украинские территории и прекратить дерзкие и масштабные нарушения международного законодательства", – подчеркнул нардеп.



Проект резолюции по Донбассу и Крыму внесли в повестку дня ОБСЕ сегодня, информировала пресс-служба ассамблеи в Twitter.





Глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой после голосования за резолюцию покинул зал в знак протеста, пишет ТАСС. Вслед за Толстым от видеоконференции отключился первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.



Резолюцию по Беларуси сегодня тоже приняли, уточнил Потураев.



Толстой, покидая зал, "хлопнул дверью".