Потураев против принудительной украинизации СМИ

Украинский политик, народный депутат от “Слуги народа” Никита Потураев, рассказал о своем отношении к украинизации печатных средств массовой информации. Он считает, что частные организации имеют право издаваться на любом языке.
В качестве примера народный депутат привел Германию, где выходят как минимум три газеты на турецком языке.
В то же время политик рассказал, что "слуги народа" намеренно "не лезли в закон о языке" и предложил дождаться решения Конституционного суда.
Напомним, в июне 2020 года Верховная Рада назначила Никиту Потураева председателем Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Ранее эту должность занимал Александр Ткаченко, который впоследствии стал министром культуры.
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