Потураев против принудительной украинизации СМИ

16:19 27 Июль Киев, Украина

Украинский политик, народный депутат от “Слуги народа” Никита Потураев, рассказал о своем отношении к украинизации печатных средств массовой информации. Он считает, что частные организации имеют право издаваться на любом языке.

"Я с этой нормой несогласен, и об этом открыто говорю, потому что печатные СМИ — это частный бизнес, они не используют никакой государственный ресурс, в отличие от телевидения и радио. И это дело издателя, на каком языке издавать: хочу, издаю на китайском для китайской диаспоры, для армянской диаспоры — на армянском, для азербайджанской — на азербайджанском языке", — рассказал депутат "Слуги народа" Никита Потураев.

В качестве примера народный депутат привел Германию, где выходят как минимум три газеты на турецком языке.

"Они что, обязаны печатать 50% тиража зачем-то на немецком? Нет. Это успешный коммерческий проект, потому что там есть огромная турецкая диаспора, которая с удовольствием покупает эти газеты", — заметил депутат.

В то же время политик рассказал, что "слуги народа" намеренно "не лезли в закон о языке" и предложил дождаться решения Конституционного суда.

Напомним, в июне 2020 года Верховная Рада назначила Никиту Потураева председателем Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Ранее эту должность занимал Александр Ткаченко, который впоследствии стал министром культуры.