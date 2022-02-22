Потери третьего дня боев в Нагорном Карабахе

Из сообщения информагентства dpa со ссылкой на официальные данные из Еревана и Баку стало известно, что во вторник, 29 сентября, в третий день боев в Нагорном Карабахе количество жертв только с армянской стороны достигло 114 человек. Среди погибших — десятки военных и гражданских.
О точном количестве погибших со стороны Азербайджана пока неизвестно. Генпрокуратура страны заявила о 12 погибших гражданских и еще 35 раненых, попавших в больницы. О военных потерях в Баку не сообщают.
Бои в Нагорном Карабахе продолжаются с воскресенья. Во вторник азербайджанские войска продолжили наступление в сторону города Физули, сообщило министерство обороны Азербайджана. По данным ведомства, было уничтожено четыре армянских танка.
В Степанакерте Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики в свою очередь заявляет об уничтожении большого количества бронетехники азербайджанской армии и значительных человеческих потерях противника.
В городе Гадрут сообщили о гибели женщины и трех раненых в результате обстрела из боевого дрона.
Минобороны Армении заявил вечером 29 сентября о том, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский Су-25. "Во время воздушного боя турецкий F-16 в воздушном пространстве Армении сбил Су-25 ВВС Армении, пилот погиб", — написала в Facebook пресс-секретарь министерства Шушан Степанян.
В Ереване утверждают, что турецкие истребители обеспечивали удары азербайджанских истребителей Су-25 и беспилотников Bayraktar по армянским населенным пунктам Варденис, Мец Масрик, Сотк, а также по подразделениям Вооруженных сил Армении.
Ереван не предоставил доказательств сбивания армянского самолета, а Турция и Азербайджан назвали этот упрек совершенно ложным.
Между тем канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Армению и Азербайджан к прекращению огня. В правительстве ФРГ отметили, что Берлин не владеет информацией о том, какая из сторон вызвала последнее обострение конфликта.
Танки, реактивная и ствольная артиллерия, воздушные бомбардировки и пехотные бои чуть ли не круглосуточно. При этом много взрывного и смертельного железа падает на головы гражданского населения. На Кавказе непризнанный Нагорный Карабах каждое следующее мгновение все глубже погружается в ад. Полные выпуски смотрите на 1+1 video
Напомним, бои в Нагорном Карабахе возобновились в ночь на воскресенье, 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в провокации. В ООН, НАТО, США и ЕС призвали стороны сложить оружие и начать переговоры. А Папа Римский помолился за Нагорный Карабах.
Накануне генсек Организации объединенных наций провел переговоры с азербайджанским президентом и армянским премьером, призвал к немедленному прекращению огня и предлагает направить в регион наблюдателей ОБСЕ.
В Армении между тем запретили выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет.
О точном количестве погибших со стороны Азербайджана пока неизвестно. Генпрокуратура страны заявила о 12 погибших гражданских и еще 35 раненых, попавших в больницы. О военных потерях в Баку не сообщают.
Бои в Нагорном Карабахе продолжаются с воскресенья. Во вторник азербайджанские войска продолжили наступление в сторону города Физули, сообщило министерство обороны Азербайджана. По данным ведомства, было уничтожено четыре армянских танка.
В Степанакерте Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики в свою очередь заявляет об уничтожении большого количества бронетехники азербайджанской армии и значительных человеческих потерях противника.
В городе Гадрут сообщили о гибели женщины и трех раненых в результате обстрела из боевого дрона.
Минобороны Армении заявил вечером 29 сентября о том, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский Су-25. "Во время воздушного боя турецкий F-16 в воздушном пространстве Армении сбил Су-25 ВВС Армении, пилот погиб", — написала в Facebook пресс-секретарь министерства Шушан Степанян.
В Ереване утверждают, что турецкие истребители обеспечивали удары азербайджанских истребителей Су-25 и беспилотников Bayraktar по армянским населенным пунктам Варденис, Мец Масрик, Сотк, а также по подразделениям Вооруженных сил Армении.
Ереван не предоставил доказательств сбивания армянского самолета, а Турция и Азербайджан назвали этот упрек совершенно ложным.
Между тем канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Армению и Азербайджан к прекращению огня. В правительстве ФРГ отметили, что Берлин не владеет информацией о том, какая из сторон вызвала последнее обострение конфликта.
Танки, реактивная и ствольная артиллерия, воздушные бомбардировки и пехотные бои чуть ли не круглосуточно. При этом много взрывного и смертельного железа падает на головы гражданского населения. На Кавказе непризнанный Нагорный Карабах каждое следующее мгновение все глубже погружается в ад. Полные выпуски смотрите на 1+1 video
Напомним, бои в Нагорном Карабахе возобновились в ночь на воскресенье, 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в провокации. В ООН, НАТО, США и ЕС призвали стороны сложить оружие и начать переговоры. А Папа Римский помолился за Нагорный Карабах.
Накануне генсек Организации объединенных наций провел переговоры с азербайджанским президентом и армянским премьером, призвал к немедленному прекращению огня и предлагает направить в регион наблюдателей ОБСЕ.
В Армении между тем запретили выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет.
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