Поставки вооружения и топлива из РФ на Донбасс продолжаются

13:32 24 ноября Киев, Украина

В Минобороне сообщили, что со стороны страны-агрессора продолжают поступать поставки вооружения и прочего военного имущества, также РФ распространяет фейковую информацию о возможном "масштабном наступлении" со стороны ОС.