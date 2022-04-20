Поставки вооружения и топлива из РФ на Донбасс продолжаются

В Минобороне сообщили, что со стороны страны-агрессора продолжают поступать поставки вооружения и прочего военного имущества, также РФ распространяет фейковую информацию о возможном "масштабном наступлении" со стороны ОС.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
Так, по данным украинской разведки, с начала ноября с территории РФ железнодорожным и автомобильным транспортом через неконтролируемые Украиной участки границы в соединения и части оперативной группировки российско-оккупационных войск было завезено более 2,5 тыс. тонн горючего.
В то же время противником среди личного состава соединений и частей 1 и 2 АК и населения временно оккупированной территории распространяется ложная и искаженная информация о возможности "масштабного наступления" подразделений Объединенных сил.
Так, по данным украинской разведки, с начала ноября с территории РФ железнодорожным и автомобильным транспортом через неконтролируемые Украиной участки границы в соединения и части оперативной группировки российско-оккупационных войск было завезено более 2,5 тыс. тонн горючего.
В то же время противником среди личного состава соединений и частей 1 и 2 АК и населения временно оккупированной территории распространяется ложная и искаженная информация о возможности "масштабного наступления" подразделений Объединенных сил.
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