Посольство США: СМИ Украины подрывают реформы в стране

11:52 13 Август Киев, Украина

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила о “вале дезинформации в СМИ и соцсетях”, которая подрывает “успешные реформы в Украине”, стартовавшие после Майдана и продолженные президентом Владимиром Зеленским. Ложью она считает и утверждения о том, что Украина зависима и управляется с Запада. Этой теме посвящена заметка американского дипломата, опубликованная на сайте посольства США в Украине.



По мнению Квин, “для защиты своих экономических интересов злонамеренные субъекты атакуют правоохранительные и регулятивные органы и ослабляют корпоративное управление, одновременно пытаясь сохранить коррупционные схемы, которые высасывают деньги из государственного бюджета в пользу нескольких лиц”.



Также она считает, что некие “смотрящие в прошлое” силы “стремятся вогнать клин между украинцами и их демократическими союзниками”.



“Они утверждают, что Запад стремится “управлять Украиной” или преследует собственные интересы за счет Украины. Это лживая теория, распространяемая теми, кто не хочет видеть, чтобы Украина реализовала свой полный потенциал как богатая, преуспевающая демократия, в полной мере использующая талант и творчество своего народа. Поддержка Соединенными Штатами стремления Украины быть сильной, независимой, богатой и выносливой обусловлена нашим убеждением в том, что целостная Европа, свободная и мирная, отвечает интересам всех нас”, — написала дипломат.



При этом совершенно непонятно, как дипломатическая организация США, хоть и находящаяся на территории Украины, может судить об успешности той или иной реформы в стране. Интересны источники получения информации самим При этом совершенно непонятно, как дипломатическая организация США, хоть и находящаяся на территории Украины, может судить об успешности той или иной реформы в стране. Интересны источники получения информации самим посольством



Кристина Квин заметила, что ее команда в посольстве США “работает бок о бок с партнерами в украинском правительстве, украинском гражданском обществе и среди украинского народа над продвижением инициатив, которые они сами начали для достижения своих целей”.



Означает ли это, что дипломаты из США активно влияют на формирование общественного мнения в Украине и продвигают выгодные им решения через людей в правительстве, с которыми они работают бок о бок.

Квин полагает, что источником многих фальшивых рассказов, “атакующих отношения Украины с Западом и ее реформы”, является Россия.



Не упустила дипломат и возможности высказать свое отношение по поводу России, которая, по ее мнению, атакует “отношения Украины с Западом и ее реформы”.



“Кремль регулярно пытается посеять раздор в западных обществах, включая Украину, ослабить западные институты, продвигать маргинальные голоса и подрывать наши демократические идеалы. Неслучайно мы недавно видели, как давняя русская дезинформация — и откровенная ложь — о “тайных американских биолабораториях” вновь была запущена одновременно в Грузии и Украине... Мы также видели, как некоторые известные украинцы и украинские СМИ ложно обвиняли реформаторских партнеров Запада в нецелевом использовании средств помощи”, — посетовала Квин.

Она сделала вывод о важности противостояния дезинформации путем введения программ медиаграмотности.



“Патриотические украинцы должны решительно опровергнуть дезинформацию, направленную на продвижение российских или олигархических интересов, а людей, которые распространяют ложь, отодвинуть на обочину”, — дала указания украинцам глава американского посольства.