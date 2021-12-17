Посольство США: СМИ Украины подрывают реформы в стране

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила о “вале дезинформации в СМИ и соцсетях”, которая подрывает “успешные реформы в Украине”, стартовавшие после Майдана и продолженные президентом Владимиром Зеленским. Ложью она считает и утверждения о том, что Украина зависима и управляется с Запада. Этой теме посвящена заметка американского дипломата, опубликованная на сайте посольства США в Украине.
По мнению Квин, “для защиты своих экономических интересов злонамеренные субъекты атакуют правоохранительные и регулятивные органы и ослабляют корпоративное управление, одновременно пытаясь сохранить коррупционные схемы, которые высасывают деньги из государственного бюджета в пользу нескольких лиц”.
Также она считает, что некие “смотрящие в прошлое” силы “стремятся вогнать клин между украинцами и их демократическими союзниками”.
При этом совершенно непонятно, как дипломатическая организация США, хоть и находящаяся на территории Украины, может судить об успешности той или иной реформы в стране. Интересны источники получения информации самим посольством.
Кристина Квин заметила, что ее команда в посольстве США “работает бок о бок с партнерами в украинском правительстве, украинском гражданском обществе и среди украинского народа над продвижением инициатив, которые они сами начали для достижения своих целей”.
Означает ли это, что дипломаты из США активно влияют на формирование общественного мнения в Украине и продвигают выгодные им решения через людей в правительстве, с которыми они работают бок о бок.
Квин полагает, что источником многих фальшивых рассказов, “атакующих отношения Украины с Западом и ее реформы”, является Россия.
Не упустила дипломат и возможности высказать свое отношение по поводу России, которая, по ее мнению, атакует “отношения Украины с Западом и ее реформы”.
Она сделала вывод о важности противостояния дезинформации путем введения программ медиаграмотности.
“Патриотические украинцы должны решительно опровергнуть дезинформацию, направленную на продвижение российских или олигархических интересов, а людей, которые распространяют ложь, отодвинуть на обочину”, — дала указания украинцам глава американского посольства.
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