Посольство США в Украине обвиняет Россию в гибели четырех украинцев на Донбассе

07:28 27 Март Киев, Украина

Обострение ситуации на Донбассе, усиление обстрелов, гибель украинских воинов – все это не осталось без соответствующей реакции Соединенных Штатов. В своем заявлении, которое было опубликовано в Twitter, посольство Соединенных Штатов в Украине заявило, что опечалено гибелью четырех военных в зоне ООС и что "РФ должна остановить насилие".

"Мы глубоко опечалены гибелью четырех украинских солдат сегодня в результате обстрелов вблизи г. Шумы. Россия должна соблюдать прекращение огня, остановить ежедневное насилие, которое вызывает страдания, конструктивно участвовать в мирных переговорах и прекратить агрессию в Украине", - отметили в посольстве.

Напомним, возле населенного пункта Шумы в Донецкой области в результате обстрелов со стороны сепаратистов погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения.

Как сообщили в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, они девять раз обращались в СЦКК ОБСЕ с просьбой остановить обстрел возле Шумов, однако противник не прекратил огонь, несмотря на гибель бойцов.