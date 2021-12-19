Посол Украины в США: Россию могут отключить от системы SWIFT

400;">Посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал о том, что Вашингтон рассматривает вопрос ужесточения санкций в отношении Российской Федерации, в том случае, если она продолжит свою политическую линию.

«В обозримой перспективе санкции против Российской Федерации будут усиливаться. Если РФ будет продолжать себя так вести, как сейчас, то они дождутся еще и таких санкций, как отключение от системы SWIFT», – сказал он.

Как отметил Ельченко, отключение России от SWIFT повлияет не только на страну, но и на ее партнеров, поэтому многие страны выбрали максимально осторожную позицию.

«В свое время рассматривался вопрос о запрете регулярных авиарейсов из России в США (сейчас это произошло в связи с пандемией), речь могла бы идти о замораживании банковских счетов некоторых российских чиновников высокого уровня», - добавил Ельченко.

Как подчеркнул посол Украины в США, новые санкции против России уже готовы и американцы могут применить их в любой момент.

Кроме того, санкционный закон Штатов постоянно дополняется. Так, по словам Ельченко, недавно его дополнили пунктами относительно строительства «Северного потока-2».

«Вопрос в том, когда это будет реализовано - завтра, через неделю или через год. Все прописано и готово к применению», – отметил дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вместо введенных против него санкций Госдепа США, ему нужно вручить Нобелевскую премию за победу над терроризмом.