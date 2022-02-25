Посол США в ОБСЕ осудил РФ за политическое преследование крымских татар и украинцев

На заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, который состоялся 1 октября, представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор указал на то, что Россия продолжает проводить политически мотивированные аресты в аннексированном Крыму.
«В Крыму Россия и ее оккупационные власти регулярно оскорбляют крымских татар и этнических украинцев, подвергая их политически мотивированным арестам и задержаниям. Оккупационные власти накладывают необоснованные ограничения на свободу выражения мнений и ассоциаций, а также право на мирные собрания», – сказал Гилмор.
Он в очередной раз напомнил о крымских «делах Хизб ут-Тахрир», других арестах по религиозному признаку.
«Повторяем, Крым – это часть Украины. Более того, никто из обвиняемых или осужденных по этим ложным обвинениям в терроризме не обвиняется в планировании или совершении каких-либо актов насилия. Сервер Мустафаев и другие крымские татары, вместе с которыми он был арестован и впоследствии осужден 16 сентября, должны быть немедленно освобождены вместе со всеми украинскими политзаключенными, удерживаемыми Россией», – добавил посол.
Гилмор вновь подтвердил приверженность США территориальной целостности Украины и заверил, что санкционная политика против России не прекратиться до деоккупации Крыма.
Реакции российской стороны на высказывания Гилмора нет.
«В Крыму Россия и ее оккупационные власти регулярно оскорбляют крымских татар и этнических украинцев, подвергая их политически мотивированным арестам и задержаниям. Оккупационные власти накладывают необоснованные ограничения на свободу выражения мнений и ассоциаций, а также право на мирные собрания», – сказал Гилмор.
Он в очередной раз напомнил о крымских «делах Хизб ут-Тахрир», других арестах по религиозному признаку.
«Повторяем, Крым – это часть Украины. Более того, никто из обвиняемых или осужденных по этим ложным обвинениям в терроризме не обвиняется в планировании или совершении каких-либо актов насилия. Сервер Мустафаев и другие крымские татары, вместе с которыми он был арестован и впоследствии осужден 16 сентября, должны быть немедленно освобождены вместе со всеми украинскими политзаключенными, удерживаемыми Россией», – добавил посол.
Гилмор вновь подтвердил приверженность США территориальной целостности Украины и заверил, что санкционная политика против России не прекратиться до деоккупации Крыма.
Реакции российской стороны на высказывания Гилмора нет.
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