Последствия «русского мира»: делегация Бундестага посетила район ООС

07:27 26 Май Киев, Украина

Делегация парламента Германии (Бундестаг) в сопровождении замкомандующего Объединенных сил генерал-майора Эдуарда Москалева посетила зону проведения Операции объединенных сил (ООС).

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
"Цель визита - ознакомление с текущей ситуацией в сфере безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС, в частности вблизи крупных городов, в которых проживает гражданское население и сосредоточены объекты промышленности", - говорится в сообщении.
Визит делегации Бундестаг во главе с сопредседателем партии «Союз90/Зеленые» Робертом Габеком начался с брифинга на территории одной из бригад, где заместитель командующего Объединенных сил проинформировал присутствующих о ситуации вдоль линии соприкосновения и акцентировал внимание на мерах, предпринимаемых для улучшения гуманитарной составляющей. Как очередное доказательство российской агрессии иностранцам продемонстрировали остатки боеприпасов, произведенных в РФ и выпущенных врагом в сторону украинских позиций.
остатки боеприпасов, произведенных в РФ
После брифинга немецкая делегация посетила разрушенный поселок Широкино, чтобы собственными глазами увидеть последствия «русского мира». Из-за вооруженной агрессии РФ жители курортного населенного пункта у моря, вблизи Мариуполя, оставили свои дома не могут вернуться в свои жилища.

Депутат Европарламента и член комитета иностранных дел ЕС Виола фон Крамон-Таубадель в Украине и в Луганской и Донецкой областях была несколько раз. Она инициировала внедрение зеленых технологий в регионе еще до агрессии РФ. В частности, строительство установки по производству биогаза в Волновахе и сооружение ветровой электрогенерирующей станции неподалеку Широкино.
"Очень жаль, что ветряки, которые мы видели с крыши дома в Широкино, сейчас находятся на территории, оккупированной российскими войсками и не работают. Грустно смотреть на те разрушения, которые вызвала война. Я люблю Украину, люблю украинцев. Вы очень хорошие, дружелюбные люди, а эта война - тяжелое бремя и испытание для вас", - сказала фон Крамон-Таубадель.
Она также отметила, что европейские лидеры стран должны коллективно обдумать, как эффективно помогать Украине.
"Предоставление мобильных госпиталей, принятие раненых украинских воинов на реабилитацию, конечно, хорошо. Но следует подумать, как Украине предоставить оборонительное оружие, которое поможет противостоять вооруженной агрессии, ведь ваше государство имеет на это право", - подытожила визит фон Крамон-Таубадель.