Последствия «русского мира»: делегация Бундестага посетила район ООС

Делегация парламента Германии (Бундестаг) в сопровождении замкомандующего Объединенных сил генерал-майора Эдуарда Москалева посетила зону проведения Операции объединенных сил (ООС).
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Визит делегации Бундестаг во главе с сопредседателем партии «Союз90/Зеленые» Робертом Габеком начался с брифинга на территории одной из бригад, где заместитель командующего Объединенных сил проинформировал присутствующих о ситуации вдоль линии соприкосновения и акцентировал внимание на мерах, предпринимаемых для улучшения гуманитарной составляющей. Как очередное доказательство российской агрессии иностранцам продемонстрировали остатки боеприпасов, произведенных в РФ и выпущенных врагом в сторону украинских позиций.
После брифинга немецкая делегация посетила разрушенный поселок Широкино, чтобы собственными глазами увидеть последствия «русского мира». Из-за вооруженной агрессии РФ жители курортного населенного пункта у моря, вблизи Мариуполя, оставили свои дома не могут вернуться в свои жилища.
Депутат Европарламента и член комитета иностранных дел ЕС Виола фон Крамон-Таубадель в Украине и в Луганской и Донецкой областях была несколько раз. Она инициировала внедрение зеленых технологий в регионе еще до агрессии РФ. В частности, строительство установки по производству биогаза в Волновахе и сооружение ветровой электрогенерирующей станции неподалеку Широкино.
Она также отметила, что европейские лидеры стран должны коллективно обдумать, как эффективно помогать Украине.
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