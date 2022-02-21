Последствия «русского мира»: делегация Бундестага посетила район ООС

07:27 26 Май Киев, Украина

Делегация парламента Германии (Бундестаг) в сопровождении замкомандующего Объединенных сил генерал-майора Эдуарда Москалева посетила зону проведения Операции объединенных сил (ООС)



Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Цель визита - ознакомление с текущей ситуацией в сфере безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС, в частности вблизи крупных городов, в которых проживает гражданское население и сосредоточены объекты промышленности", - говорится в сообщении.

Визит делегации Бундестаг во главе с сопредседателем партии «Союз90/Зеленые» Робертом Габеком начался с брифинга на территории одной из бригад, где заместитель командующего Объединенных сил проинформировал присутствующих о ситуации вдоль линии соприкосновения и акцентировал внимание на мерах, предпринимаемых для улучшения гуманитарной составляющей. Как очередное доказательство российской агрессии иностранцам продемонстрировали остатки боеприпасов, произведенных в РФ и выпущенных врагом в сторону украинских позиций.

После брифинга немецкая делегация посетила разрушенный поселок Широкино, чтобы собственными глазами увидеть последствия «русского мира». Из-за вооруженной агрессии РФ жители курортного населенного пункта у моря, вблизи Мариуполя, оставили свои дома не могут вернуться в свои жилища.



Депутат Европарламента и член комитета иностранных дел ЕС Виола фон Крамон-Таубадель в Украине и в Луганской и Донецкой областях была несколько раз. Она инициировала внедрение зеленых технологий в регионе еще до агрессии РФ. В частности, строительство установки по производству биогаза в Волновахе и сооружение ветровой электрогенерирующей станции неподалеку Широкино.

"Очень жаль, что ветряки, которые мы видели с крыши дома в Широкино, сейчас находятся на территории, оккупированной российскими войсками и не работают. Грустно смотреть на те разрушения, которые вызвала война. Я люблю Украину, люблю украинцев. Вы очень хорошие, дружелюбные люди, а эта война - тяжелое бремя и испытание для вас", - сказала фон Крамон-Таубадель.

Она также отметила, что европейские лидеры стран должны коллективно обдумать, как эффективно помогать Украине.