Последний день для изменений персональных данных избирателя

09:29 19 октября Киев, Украина

У избирателей остался последний день, чтобы подать заявление об уточнении предварительного списка избирателей перед Местными выборами 2020, которые пройдут 25 октября.





Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.



"Если вы:



голосуете впервые,

сменили фамилию,

недавно переехали,

советуем зайти на www.drv.gov.ua и проверить себя в списке избирателей", - указали в ЦИК.



В случае, если избиратель не включен в реестр - в разделе "Заявления и запросы" можно подать заявление.

"Изменить данные можно до 19 октября включительно", - добавили в ЦИК.