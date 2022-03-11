Последний день для изменений персональных данных избирателя

09:29 19 октября Киев, Украина

У избирателей остался последний день, чтобы подать заявление об уточнении предварительного списка избирателей перед Местными выборами 2020, которые пройдут 25 октября. 

 
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Если вы:

голосуете впервые,
сменили фамилию,
недавно переехали,
советуем зайти на www.drv.gov.ua и проверить себя в списке избирателей", - указали в ЦИК.

В случае, если избиратель не включен в реестр - в разделе "Заявления и запросы" можно подать заявление.
"Изменить данные можно до 19 октября включительно", - добавили в ЦИК.
Напомним, очередные местные выборы назначены в Украине на 25 октября 2020 года.
 
 