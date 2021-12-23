Посетив Широкино, Литва, Польша и Украина совместным заявлением осудили действия РФ

11:00 22 Апрель Киев, Украина

Парламентарии Польши, Литвы и Украины с рабочим визитом посетили Мариупольский порт, КПВВ Гнутово и поселок Широкино. Итогом этого визита стало подписание совместного заявления о поддержке территориальной целостности Украины и осуждение российской агрессии.

Об этом сообщает Донецкая ОГА.

"Мы хотим объединить все наши усилия, чтобы этот конфликт был погашен, и чтобы Украина возобновила целостность своих границ. Мы увидели сегодня страшную картину, и вместе должны это остановить!", - заявил вице-спикер Сейма Литовской Республики Паулюс Саударґас.

Его поддержала вице-маршалок Сейма Республики Польша Малгожата Гошевская.

"К сожалению, я видела уже не одну войну. Я наблюдала войну не только здесь, в Украине, но и в Грузии. По моему мнению, их объединяет две вещи: страшная гнетущая тишина, которая царит сейчас там, где когда-то кипела жизнь , и виновник этого - Российская Федерация, именно она принесла боль, разрушения и опустошения на эти земли", - заявила она.

Представители украинского, польского и литовского парламентов также посетили Мариупольский порт и КПВВ Гнутово.