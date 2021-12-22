Порошенко призвал вмешаться во внутреннюю политику Беларуси

Петр Алексеевич Порошенко призвал власти Украины оказать воздействие на белорусскую власть и вмешаться во внутренние вопросы страны. Он заявил, что ему не все равно, какой сосед будет рядом с Украиной.
В заявлении, обнародованном пресс-службой партии "Европейская солидарность", политик напомнил, что наша страна не может позволить России превратить соседей в имперскую провинцию.
Порошенко подчеркнул, что прежде всего украинская власть должна дать четкие ответы на ряд вопросов украинского-белорусского партнерства.
Далее Порошенко призывает не признавать результаты выборов в Беларуси и требует прекращения отношений, в случае если Лукашенко не выполнит требований, выдвинутых оппозицией.
Бывший президент Украины требует, чтобы действующие власти ответили на поставленные м вопросы, которые выглядят довольно агрессивно.
Признает ли Украина президентские выборы в Беларуси как такие, которые не были ни свободными, ни справедливыми, ни демократическими?
Признает ли Украина Лукашенко демократически избранным главой государства и будет ли дальше развивать с ним отношения?
Поддерживает ли официальный Киев позицию цивилизованного сообщества и белорусского народа о проведении новых президентских и парламентских выборов в Беларуси?
Что планирует делать Украина для обеспечения национальных интересов при обсуждении вопроса Беларуси на экстренном саммите ЕС 19 августа?
Будет ли продемонстрирована активная дипломатия президента Украины в сотрудничестве с лидерами ЕС и его государств-членов для координации подходов?
Поддерживает ли официальный Киев введение целевых санкций ЕС против лиц, причастных к грубому нарушению прав человека и применению силы против мирных граждан? Если так, то введет ли Украина аналогичные санкции на национальном уровне?
Не пора ли было бы созвать заседание СНБО для утверждения комплекса мер в целях обеспечения национальной безопасности Украины, включая укрепление наших северных рубежей, в условиях усиления российского военного присутствия в Беларуси?
Не пора ли Украине пересмотреть политические отношения с авторитарным режимом, который осуществляет репрессии против собственного народа и сфальсифицировал результаты выборов?
В условиях антиукраинской истерии со стороны белорусского режима и предательской позиции в вопросе передачи "вагнеровцев" анализирует ли власть плюсы и минусы смены Минска как переговорной площадки Трехсторонней контактной группы?
Подытоживая, он отметил, что главный вопрос – этот вопрос солидарности Украины и оппозиции Беларуси в противодействии России.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии