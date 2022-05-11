Порошенко: Мы будем жестко контролировать правительство, чтобы помощь ЕС потратили по назначению

Правительство Украины должно поторопиться и предоставить полную информацию о сроках вакцинирования в Украине и о договоренностях с поставщиками вакцин. Также Кабмин обязан потратить материальную помощь от Евросоюза исключительно по назначению.
Об этом в видеообращении заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.
Он поблагодарил европейских партнеров Украины за поддержку во времена пандемии и предостерег власть от нецелевого использования макрофинансовой помощи ЕС.
По словам Порошенко, 600 млн евро помощи - это 20 млрд гривен. "Уверен, на все эти средства украинское правительство должно закупить вакцину от лучших мировых производителей, чтобы бесплатно провакцинировать всех украинцев. Это - ключ к преодолению эпидемии и безопасности для наших граждан", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".
Он напомнил, что Великобритания уже начала вакцинацию, на днях это начнет Франция, Израиль и США. "Однако украинцы до сих пор не имеют никакого ответа от правительства относительно того, когда будут подписаны контракты по поставке вакцин", - отмечает Петр Порошенко.
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