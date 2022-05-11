Порошенко: Мы будем жестко контролировать правительство, чтобы помощь ЕС потратили по назначению

09:51 10 декабря Киев, Украина

Правительство Украины должно поторопиться и предоставить полную информацию о сроках вакцинирования в Украине и о договоренностях с поставщиками вакцин. Также Кабмин обязан потратить материальную помощь от Евросоюза исключительно по назначению.



Об этом в видеообращении заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.



Он поблагодарил европейских партнеров Украины за поддержку во времена пандемии и предостерег власть от нецелевого использования макрофинансовой помощи ЕС.

"Рад сообщить, что Украина получила финансовую помощь от Европейского Союза для противодействия эпидемии COVID-19. Мы благодарны нашим европейским партнерам, которые не оставляют Украину в трудное время и четко демонстрируют, кто является нашим настоящим союзником. И мы тоже работали для того, чтобы Украина получила этот транш без каких-либо условий", - отметил пятый Президент.

"Вместе с тем, мы жестко требуем от власти - эти средства не должна постигнуть судьба Антиковидного фонда, когда миллиарды гривен, которые должны спасать украинцев и позволить стране преодолеть эпидемию, закатали в асфальт для пиара президента и откатов для его друзей", - предостерегает Петр Порошенко.

По словам Порошенко, 600 млн евро помощи - это 20 млрд гривен. "Уверен, на все эти средства украинское правительство должно закупить вакцину от лучших мировых производителей, чтобы бесплатно провакцинировать всех украинцев. Это - ключ к преодолению эпидемии и безопасности для наших граждан", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".



Он напомнил, что Великобритания уже начала вакцинацию, на днях это начнет Франция, Израиль и США. "Однако украинцы до сих пор не имеют никакого ответа от правительства относительно того, когда будут подписаны контракты по поставке вакцин", - отмечает Петр Порошенко.