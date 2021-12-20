Попытка снять с мели EverGiven во время ночного прилива провалилась

"Морская пробка", как уже прозвали гигантский контейнеровоз EverGiven, не просто перекрыла Суэцкий канал. Этот затор может вызвать непредвиденные экономические последствия для всего мира. Как стало известно, очередная попытка снять с мели контейнеровоз EverGiven, не увенчалась успехом. Следующую попытку освободить судно предпримут в воскресенье, 28 марта, во время прилива.
Еще один источник сообщил, что на данный момент нет информации о том, когда может быть сдвинуто судно, "однако для этого есть позитивные признаки".
Гигантское судно EverGiven, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, село на мель 23 марта в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). По предварительным данным, контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра.
Утром 27 марта судно удалось немного подвинуть после того, как из района происшествия извлекли порядка 20 тысяч тонн грунта. Позже стало известно, что начала двигаться застрявшая в песке носовая часть контейнеровоза.
Через Суэцкий канал проходит 12% мирового потока грузоперевозок, он также является одной из наиболее загруженных водных магистралей, служащих для перевозки нефти.
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