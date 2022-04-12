Положительная динамика работы правоохранительных органов

06:59 17 ноября Киев, Украина

Реальная борьба с организованной преступностью в действии - с января по октябрь 2020 года разоблачено в три раза больше преступных группировок, чем за аналогичный период 2019 года.

"Уничтожено 16 опасных объединений, тогда как в 2019 - всего 5. Преступных группировок, выведенных на чистую воду за этот период, – 352. Это тоже больше на 26% за прошлогодний результат. На счету более 1 500 злоумышленников, входивших в эти организации, 3 462 уголовных правонарушения", – сообщила Венедиктова

🔻На днях задержаны «смотрящие» Хмельницкого и Харькова. В СИЗО отправился хмельницкий «криминальный авторитет» с тремя членами своей преступной организации. Ему инкриминируется распространение преступного влияния на территории области на протяжении 8 лет, управление потоками «грязных денег» и контроль за соблюдением «воровских законов».

🔻В пятницу, кстати, полицейские в Киеве разоблачили вооруженную группу, состоящую из трех жителей Хмельницкой области с пистолетами, гранатами, масками, рациями, отмычками, наручниками, скотчем и хомутами для связывания рук. Можно догадываться о назначении этого «набора», если во время остановки такси за превышение скорости, эти пассажиры начали бежать и отстреливаться от правоохранителей. Стрелец был судим за убийство и разбой и находится в розыске за незаконное обращение с оружием. Проверяется причастность «гастролеров» к совершению разбойных нападений и других преступлениях.

🔻Харьковский «смотрящий» от одного из воров в законе, пойман на прошлой неделе, подозревается в кражах, незаконном обращении с оружием, сопротивлении и угрозах правоохранителям. Он несколько лет скрывался от правосудия, однако оно его наконец настигло. Впрочем, по решению суда он может выйти под залог чуть больше 400 000 гривен. Этот пример - повод еще раз подчеркнуть, что «посадки» - это симбиоз эффективности правоохранителей, справедливого законодательства и судебной реформы!

Разоблачение преступных организаций - процесс сложный и длительный. В группах могут быть и сотни членов. Важно установить их организаторов, роли участников, связи, бывают и транснациональными.

Мы в 2020 году внедрили новый механизм мониторинга оргпреступности и имеем реальные сдвиги в противодействии этим сверхопасным явлениям.



🔻На Запорожье перед судом предстанут 6 участников банды, обвиняемых в подготовке убийства руководителя полицейского спецподразделения КОРД, похищении и удержании заложника с требованием выкупа, угонах автомобилей и ограблении.

🔻Кроме того, по ее словам, завершено следствие относительно банды, которая принимала участие в разборках со стрельбой за перераспределение маршрутов в Броварах. Их подозревают в бандитизме и покушении на убийство двух и более лиц.

🔻В декабре планируется завершить расследование в отношении банды, которая совершила разбойное нападение на автомобиль «Укрпочты». Участники взорвали радиоуправляемый самодельное взрывное устройство, установленное в кабине, и похитили 2 700 000 грн.

✔️Также за 10 месяцев 2020 обезврежено 30 организованных групп с коррумпированными связями, в том числе 14 группировок, действовавших в органах власти и управления, а также выявлено 26 преступных группировок, которые совершали преступления в бюджетной сфере.

🔻Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении преступной группировки с коррумпированными связями в органах управления, члены которого в течение 2018 - 2019 годов присвоила бюджетные средства, оформляя различные виды соцвыплат и пособий на несуществующих детей цыганской национальности, якобы рожденных вне заведений здравоохранения. Таким образом подозреваемые завладели более 7 млн грн помощи на 190 детей.

✔️У наркогруппировок в этом году изъято более 1,5 т наркотиков, в том числе 572 кг героина.



🔻Так правоохранители Львовщины прекратили деятельность преступной организации из 20 человек, которая в 4 лабораториях производила 12 наименований особо тяжких наркотиков. Сбывали они товар на территории 106 населенных пунктов Украины.