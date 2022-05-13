Полностью поддерживаю: Зеленский о выводах Венецианской комиссии по КСУ

19:35 11 декабря Киев, Украина

На заседании Еврокомиссии «За демократию через право», которая прошла сегодня, 11 декабря в онлайн-формате, Владимир Зеленский поблагодарил Венецианскую комиссию за помощь Украине.

«Наше общество знает и уважает Венецианскую комиссию как высокопрофессиональную организацию, с которой у государства есть эффективное сотрудничество. Уверен, что нынешний этап нашего взаимодействия только придаст позитива такому восприятию», – отметил Владимир Зеленский.

Также Президент поблагодарил председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио за понимание ситуации, сложившейся из-за решения Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года.

«Я благодарен господину Джанни Букиккио и глубокоуважаемым членам Комиссии за столь оперативную оценку по моему запросу. Спасибо докладчикам, которые в кратчайшие сроки разобрались с очень сложной ситуацией и подготовили важные, неотложные выводы», – сказал Глава государства.

Президент солидарен с оценкой Венецианской комиссии, что решение Конституционного Суда подрывает доверие общественности к конституционному правосудию в целом.



Также Глава государства благодарен за четкую рекомендацию Венецианской комиссии относительно обязательства государственных служащих, включая судей, в том числе Конституционного Суда, подавать финансовые декларации, а также относительно необходимости иметь эффективный механизм их проверки и предусмотреть в законе соответствующие санкции для тех, кто сознательно подает ложные данные.



Президент поприветствовал выводы Венецианской комиссии относительно последствий решения Конституционного Суда от 27 октября 2020 года.

«Два документа, которые Комиссия сегодня формально одобрила, дают важные ориентиры для решения ключевых для меня задач: каким образом избежать нанесения Конституционным Судом неотвратимого вреда антикоррупционной реформе и как реформировать сам Конституционный Суд системно, чтобы нынешняя ситуация больше не повторилась», – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что юристы Офиса Президента и Верховной Рады анализируют выводы и рекомендации Венецианской комиссии, чтобы оперативно их учесть.

Владимир Зеленский предложит Комиссии по правовой реформе при Президенте Украины внимательно проработать указанные рекомендации и учесть их при подготовке дальнейших шагов по реформированию судебной системы.

«Кроме того, стоит четкая задача – провести тщательный аудит и оценку эффективности осуществленных ранее реформ. Считаю, что лишь имея такой анализ, мы сможем исправить ошибки и создать законодательство, согласованное с Конституцией Украины, международно-правовыми обязательствами и рекомендациями Венецианской комиссии», – подчеркнул Президент.

Следующим этапом должна стать наработка конкретных путей для восстановления доверия общества к конституционному судопроизводству.

«В этих направлениях мы уже осуществляем необходимые шаги», – отметил Владимир Зеленский.

Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио поблагодарил Президента Украины за доверие к Европейской комиссии «За демократию через право».