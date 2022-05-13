Полностью поддерживаю: Зеленский о выводах Венецианской комиссии по КСУ

На заседании Еврокомиссии «За демократию через право», которая прошла сегодня, 11 декабря в онлайн-формате, Владимир Зеленский поблагодарил Венецианскую комиссию за помощь Украине.
Также Президент поблагодарил председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио за понимание ситуации, сложившейся из-за решения Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года.
Президент солидарен с оценкой Венецианской комиссии, что решение Конституционного Суда подрывает доверие общественности к конституционному правосудию в целом.
Также Глава государства благодарен за четкую рекомендацию Венецианской комиссии относительно обязательства государственных служащих, включая судей, в том числе Конституционного Суда, подавать финансовые декларации, а также относительно необходимости иметь эффективный механизм их проверки и предусмотреть в законе соответствующие санкции для тех, кто сознательно подает ложные данные.
Президент поприветствовал выводы Венецианской комиссии относительно последствий решения Конституционного Суда от 27 октября 2020 года.
Также Глава государства благодарен за четкую рекомендацию Венецианской комиссии относительно обязательства государственных служащих, включая судей, в том числе Конституционного Суда, подавать финансовые декларации, а также относительно необходимости иметь эффективный механизм их проверки и предусмотреть в законе соответствующие санкции для тех, кто сознательно подает ложные данные.
Президент поприветствовал выводы Венецианской комиссии относительно последствий решения Конституционного Суда от 27 октября 2020 года.
Глава государства отметил, что юристы Офиса Президента и Верховной Рады анализируют выводы и рекомендации Венецианской комиссии, чтобы оперативно их учесть.
Владимир Зеленский предложит Комиссии по правовой реформе при Президенте Украины внимательно проработать указанные рекомендации и учесть их при подготовке дальнейших шагов по реформированию судебной системы.
Следующим этапом должна стать наработка конкретных путей для восстановления доверия общества к конституционному судопроизводству.
Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио поблагодарил Президента Украины за доверие к Европейской комиссии «За демократию через право».
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