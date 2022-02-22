Полмиллиона доз вакцины Sinovac прибыли в Украину

Украина получила еще одну партию вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech, сейчас она отправлена на лабораторный контроль.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Отмечается, что партия насчитывает 500 тысяч доз препарата.
Отмечается, что партия насчитывает 500 тысяч доз препарата.
CoronaVac - это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивен, "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.
Там также отметили, что температура хранения + 2 - + 8 ℃, и препарат не требует особых условий холодовой цепи.
Также сообщалось, что вчера в Украину прибыла первая партия COVID-вакцины Pfizer, купленная за счет госбюджета.
Также сообщалось, что вчера в Украину прибыла первая партия COVID-вакцины Pfizer, купленная за счет госбюджета.
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