Полмиллиона доз вакцины Sinovac прибыли в Украину

07:28 27 Май Киев, Украина

Украина получила еще одну партию вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech, сейчас она отправлена на лабораторный контроль.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



Отмечается, что партия насчитывает 500 тысяч доз препарата.

Вакцина поступила в Украину в однодозных флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы, интервал введения которых составляет 28 дней", - сообщили в МОЗ.

CoronaVac - это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивен, "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

Там также отметили, что температура хранения + 2 - + 8 ℃, и препарат не требует особых условий холодовой цепи.



Также сообщалось, что вчера в Украину прибыла первая партия COVID-вакцины Pfizer, купленная за счет госбюджета.