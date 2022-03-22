Теперь полиция может штрафовать евробляхи на месте остановки: первый штраф – 8500 грн, повторный - 17 000 грн

10:21 29 октября Киев, Украина

28 октября Кабмин Украины своим постановлением разрешил штрафовать владельцев автомобилей с европейскими номерами.

Об этом в Facebook сообщил инициатор законопроекта о снижении акциза на ввоз автомобилей, народный депутат от Слуги народа Евгений Брагар.



Он отметил, что в декабре 2019 года был подписан меморандум между Авто Евро Силой и министром МВД о не привлечении к ответственности владельцев автомобилей на европейской регистрации до принятия Закона о доступной растаможке.

"Из всего выше указанного следует, что министр внутренних дел Арсен Аваков нагло нарушил данное народу обещание не штрафовать евробляхеров до принятия Закона о доступной растаможке", – пишет Брагар.

Он также отметил, что в Верховной Раде зарегистрирован ряд законопроектов, "которые позволили бы людям беспрепятственно и доступно растаможить свои авто".



Как пишет Дорожний адвокат, правительство приняло решение дополнить пункт 4 Положения о Национальной полиции подпунктами 18-1 и 18-2, согласно которым



При этом, Кодексом об административных правонарушениях полиции предоставлено право штрафовать водителей за управление автомобилем в иностранной регистрации, который своевременно не покинули пределы Украины, и за управление автомобилем с иностранными номерными знаками другим лицом, чем то, которая ввезло автомобиль на территорию Украины. Как пишет Дорожний адвокат, правительство приняло решение дополнить пункт 4 Положения о Национальной полиции подпунктами 18-1 и 18-2, согласно которым полиция обнаруживает транспортные средства, временно ввезенные на таможенную территорию страны более чем на 30 суток и не зарегистрированы в установленные законодательством сроки, а также принимает меры для выявления неправомерного управления транспортными средствами в отношении которых возбуждено ограничения, установленные Таможенным кодексом.При этом, Кодексом об административных правонарушениях полиции предоставлено право штрафовать водителей за управление автомобилем в иностранной регистрации, который своевременно не покинули пределы Украины, и за управление автомобилем с иностранными номерными знаками другим лицом, чем то, которая ввезло автомобиль на территорию Украины.



Штраф составляет 8500 грн и выносится полицейским на месте совершения правонарушения (ч.8 ст.121 КУоАП). На первый раз автомобиль не изымается.



Если нарушение совершено этим же водителем повторно в течение года, то штраф составляет уже 17 000 грн. Одновременно водитель лишается права управления сроком на 1 год и с платным изъятием авто или без такового (ч.8 ст.121 КУоАП). По этой норме штрафы накладывает суд на основании протокола, составленного полицейским на месте остановки. До решения дела в суде автомобиль задерживается на штраф площадку.



Штрафы действуют и полиция при обнаружении нарушения обязана их применять.