Полиция Киева усилила контроль за соблюдением правил карантина

Полиция совместно с сотрудниками Муниципальной охраны и Нацгвардии проводит профилактическую работу с целью контроля за соблюдением гражданами карантинных ограничений .
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
В частности, столичные правоохранители проверяют наличие спецпропусков у пассажиров, которые заходят на остановках в общественный транспорт и метрополитен.
В частности, с понедельника, 5 апреля, и до пятницы, 16 апреля, к ограничениям, которые действуют с 20 марта, добавляются следующие: будут закрыты все школы и детские сады; весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров (исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры); руководители учреждений, предприятий должны отправить сотрудников на удаленную работу или, у кого есть возможность, предоставить отпуска; заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку (они должны так были работать еще с 20 марта); продуктовые ярмарки прекратили работу с 1 апреля.
С 20 марта в Киеве также запрещается: работа учреждений культуры (закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы); работа торгово-развлекательных центров; проведение религиозных богослужений, если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на одного человека.
Также с 20 марта в столице запрещено проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других); присутствие зрителей на спортивных соревнованиях; заведения общественного питания работают только на вынос.
С 20 марта в Киеве также запрещается: работа учреждений культуры (закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы); работа торгово-развлекательных центров; проведение религиозных богослужений, если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на одного человека.
Также с 20 марта в столице запрещено проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других); присутствие зрителей на спортивных соревнованиях; заведения общественного питания работают только на вынос.
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