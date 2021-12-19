Полиция Киева усилила контроль за соблюдением правил карантина

17:34 05 Апрель Киев, Украина

Полиция совместно с сотрудниками Муниципальной охраны и Нацгвардии проводит профилактическую работу с целью контроля за соблюдением гражданами карантинных ограничений .



Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В частности, столичные правоохранители проверяют наличие спецпропусков у пассажиров, которые заходят на остановках в общественный транспорт и метрополитен.

"Правоохранители осуществляют проверку специальных билетов на проезд в общественном транспорте. Полицейские также патрулируют в лесопарковых зонах и других общественных местах, где возможно скопление граждан, и с помощью громкоговорителя обращаются к прохожим и призывают выполнять карантинные требования.", - говорится в сообщении.

"Еще раз призываем граждан не нарушать установленных противоэпидемических мер, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности", - сообщили в столичной полиции.

В частности, с понедельника, 5 апреля, и до пятницы, 16 апреля, к ограничениям, которые действуют с 20 марта, добавляются следующие: будут закрыты все школы и детские сады; весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров (исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры); руководители учреждений, предприятий должны отправить сотрудников на удаленную работу или, у кого есть возможность, предоставить отпуска; заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку (они должны так были работать еще с 20 марта); продуктовые ярмарки прекратили работу с 1 апреля.



С 20 марта в Киеве также запрещается: работа учреждений культуры (закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы); работа торгово-развлекательных центров; проведение религиозных богослужений, если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на одного человека.



Также с 20 марта в столице запрещено проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других); присутствие зрителей на спортивных соревнованиях; заведения общественного питания работают только на вынос.