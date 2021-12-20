Полиция до сих пор не поймала полтавского террориста

400;">Новости Полтавщины: Полицейские продолжают поиски опасного преступника Романа Скрипника, который, угрожая гранатой, взял в заложники офицера полиции. Происшествие имело мето в Полтаве, 23 июля 2020 года.
Также для поисков Скрипника привлекается специальная техника.
Напомним, 23 июля сотрудники уголовного розыска Полтавской области проводили операцию по задержанию человека, который подозревается в краже автомобилей. Во время его задержания этот человек успел достать гранату РГД-5, вытащил чеку и схватил за руку сотрудника полиции. Позже вместо сотрудника полиции в заложники был взят начальник уголовного розыска. Преступнику дали служебный автомобиль, на котором он вместе с заложником передвигался по городу.
Правоохранители дали возможность Скрипнику выехать за пределы города на служебном автомобиле.
Позже стало известно, что Скрипник посреди дороги бросил авто и скрылся в лесопосадке. Захваченный в заложники офицер полиции освобожден.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ст. 349 ("Захват работника правоохранительного органа в заложники") и ст. 263 ("Незаконное обращение с боеприпасами") Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику может грозить пожизненный срок лишения свободы.
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