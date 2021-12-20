Полиция до сих пор не поймала полтавского террориста

400;">Новости Полтавщины: Полицейские продолжают поиски опасного преступника Романа Скрипника, который, угрожая гранатой, взял в заложники офицера полиции. Происшествие имело мето в Полтаве, 23 июля 2020 года.

"Все мероприятия (по поиску Скрипника – ред.) продолжаются ежедневно. Сотрудники полиции продолжают прочесывать поля и лесопосадки и населенные пункты", - сообщили в пресс-службе.

Также для поисков Скрипника привлекается специальная техника.

Напомним, 23 июля сотрудники уголовного розыска Полтавской области проводили операцию по задержанию человека, который подозревается в краже автомобилей. Во время его задержания этот человек успел достать гранату РГД-5, вытащил чеку и схватил за руку сотрудника полиции. Позже вместо сотрудника полиции в заложники был взят начальник уголовного розыска. Преступнику дали служебный автомобиль, на котором он вместе с заложником передвигался по городу.

Правоохранители дали возможность Скрипнику выехать за пределы города на служебном автомобиле.

Позже стало известно, что Скрипник посреди дороги бросил авто и скрылся в лесопосадке. Захваченный в заложники офицер полиции освобожден.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ст. 349 ("Захват работника правоохранительного органа в заложники") и ст. 263 ("Незаконное обращение с боеприпасами") Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику может грозить пожизненный срок лишения свободы.