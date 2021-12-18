Пограничник выпустивший Порошенко на Мальдивы получил подозрение

Установлено, что в 2018 году пограничник незаконно приказал военнослужащим пропустить через границу главнокомандующего ВСУ Порошенко и его спутников – вне пункта пропуска.

Следствие также проверяет причастность этого пограничника и других членов руководства ГПСУ и Управления госохраны к переправлению через границу высших должностных лиц без прохождения контроля.

Напомним, 31 июля 2019 года ГБР открыло уголовное производство из-за поездки Порошенко на Мальдивы в январе 2018 года по заявлению Андрея Портнова. Он заявил, что, отправляясь на отдых в 2018 году, Порошенко "незаконно переправил через границу группу лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам".

Досудебное расследование проводится по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 1 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.

Также 6 ноября суд предоставил ГБР доступ к информации о суммах заработной платы, доходов и уплаченных Порошенко страховых взносов за 5 лет.

Напомним! Порошенко с семьей провел отпуск на Мальдивах, причем вылетел он из Украины под вымышленным именем "прикрытия" и поселился в отеле на островах как Mr Incognito Petro Ukraine. Семья Порошенко покинула Украину не через официальную зону пограничного контроля, а через "спецвыход" аэропорта "Киев" (Жуляны) на авиалайнере Falkon 7X. Все семейство гаранта также вылетала под чужими именами, такими как: Вера Лазарева, Иван Дегтерев, Евгения Сафонова, Александр Сычников, Катерина Боева, Виталий Кокорин, Елена Сенченко, Ольга Герасименко.