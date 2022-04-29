Подконтрольная Кремлю УПЦ провела в Киеве масштабную пропагандистскую акцию

11:15 28 июля Киев, Украина

Подконтрольной Кремлю Украинской православной церкви удалось провести 27 июля масштабное пропагандистское мероприятие – Большой Крестный ход, на который собрались по информации от разных источников от 55 до 350 тысяч верующих с разных уголков Украины, а также других симпатизирующих РФ стран.



Эксперты предостерегали, что мероприятие будет проходить с нарушениями противоэпидемиологичных требований с целью распространения коронавирусной инфекции, срыва визита Вселенского патриарха Варфоломея в Украину, а также распространения пропагандистских нарративов. Более того, существовал риск провокаций и терактов, которые могли повлечь за собой многочисленные жертвы.



К счастью, благодаря слаженной работе правоохранительных органов, терактов и провокаций не произошло, касательно возрастания количества зараженных COVID-19 станет известно через 2 недели.



В то же время довольно-таки успешно был реализован масштабный информационно-пропагандистский акт, основные «посылы» которого: «геноцид прихожан РПЦвУ», «Вселенский патриарх Варфоломей виноват в расколе православия», «религиозное противостояние в Украине», «защитите от Варфоломея» и т.д.





Необходимо понимать, что в последнее время наблюдается активизация пророссийских сил, пытающихся дестабилизировать ситуацию в Украине, подорвать веру не только к украинской власти, но и к вопросам национальной идентичности и исторической памяти. Подменяя понятия, манипулируя фактами и дезинформируя, Москва вовлекает зачастую ничего не подозревающих украинцев в свои масштабные проекты, направленные против суверенитета и целостности Украины.