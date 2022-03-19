Под Одессой массово гибнет креветка

15:10 23 июня Киев, Украина

В Одесской области в некоторых местах Хаджибейского лимана отдыхающие обнаружили огромное количество мертвой морской креветки.
 
Об этом сообщает Думская.

Очевидец, сделавший фотографии на месте происшествия, сообщил, что в некоторых местах слой креветок достигает 15 сантиметров.

По словам научного сотрудника Института морской биологии НАН Украины Евгения Соколова, причин мора креветки может быть много - от повышения температуры воздуха до загрязнения воды.
 
Фото: В одесском лимане мор креветки 01