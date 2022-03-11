Под Николаевом более сотни грузовых фур перекрыли движение

12:53 18 октября Киев, Украина

Не зря народная мудрость связала вместе дураков и дороги. Ведь, даже если кто-то умный построит дороги, то, извините, из-за дураков эти дороги опять исчезнут.

Для того, чтобы в стране были дороги, их мало построить, ими нужно научиться пользоваться. К чему это вступление – читайте далее.

На въезде в Николаев перевозчики, саботирующие взвешивание, создали искусственный затор более чем из сотни грузовиков. Об этом пишет Укртрансбезопасность в Facebook

Как отмечает ведомство, в субботу, 17 октября, для предотвращения разрушения дороги было принято решение о развертывании на участке дороги в городе Новый Буг Николаевской области дополнительного передвижного пункта габаритно-весового контроля, который должен был работать круглосуточно.

"По состоянию на вечер 17 октября водители грузовых автомобилей отказываются проехать через ГВК и создают искусственный затор более чем из 100 грузовиков. По предварительной информации - ночью планируется прорыв. На месте дежурит Национальная полиция", - сообщает ведомство.

Напомним, на дорогах Украины запустили 40 стационарных весовых комплексов для обеспечения защиты дорог от разрушения.

Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Владислав Криклий опубликовал видео, демонстрирующее эффективность работы пункта габаритно-весового контроля.