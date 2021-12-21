Почти 100 тысяч пар зарегистрировались в рамках проекта “Брак за сутки”

13:18 17 Август Киев, Украина

В Украине запущен и уже на протяжении четырех лет успешно работает пилотный проект под названием “Брак за сутки”. Он работает в 75 населенных пунктах страны и пользуется большой популярностью у украинцев.

Одним из первых городов, в котором эту услугу запустили сразу же, стала Одесса. Возле обладминистрации возвели стилизованную в украинском стиле «Хату бракосочетаний». Экспресс-регистрация брака проводилась здесь круглосуточно: в день и время, выбранные женихом и невестой, в том числе в день подачи заявления, в ночное время, праздничные и выходные дни. Кратчайший срок проведения регистрации брака для граждан Украины составляет один час.

Очень быстро этот проект обрел популярность и в Киеве, а также ряде крупных областных центров страны.

«Этой услугой уже воспользовались более 98 тысяч пар», — сообщили в Министерстве юстиции.

В числе лидеров: Киев — 17 124 пары, Одесса — 13 632, Львов — 5 305, Харьков — 5 046 и Мариуполь — 4 984.

Статистика расторжения заключенных таким образом семейных союзов отсутствует.